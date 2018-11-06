Kósa Lajos lesz a Magyarország élőben vendége

2018. NOVEMBER 6., KEDD
KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSSEL FORDULT A FIDESZ A LEGFÕBB ÜGYÉSZHEZ A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉBEN.
ORBÁN VIKTOR: A MAGYAR CÉGEK MEGTALÁLHATJÁK SZÁMÍTÁSAIKAT KÍNÁBAN MAGYAR IDÕK.
RÉTVÁRI: NINCS KORSZERÛBB PEDAGÓGIA AZ EGYHÁZINÁL, ÉVSZÁZADOK SORÁN BIZONYÍTOTTA, HOGY MINDIG KÉPES A MEGÚJULÁSRA.
FIDESZ: A BALOLDAL A GYERMEKESEKTÕL VENNE EL, ÉS A MIGRÁNSOKAT TÁMOGATNÁ.
KÓSA LAJOS: A LEGHATÁROZOTTABBAN FEL KELL LÉPNI A MIGRÁNSOKNAK KIBOCSÁTOTT NÉVTELEN BANKKÁRTYÁK ELLEN.
ITM: 160 MRD-OS HAZAI ÉS UNIÓS FORRÁSBÓL 1200 KILOMÉTERNYI MELLÉK-, FÕÚT ÉS AUTÓPÁLYA RENDBETÉTELE KEZDÕDÖTT MEG AZ IDÉN.
LÁZÁR JÁNOS NOVEMBER 6-TÓL FELÜGYELI A HÓDMEZÕVÁSÁRHELY-SZEGED TRAM-TRAIN MINTAPROJEKT VÉGREHAJTÁSÁT.
4,9 KM-REL HOSSZABBÍTANÁK MEG AZ M3-AS METRÓVONALAT, A VÉGÁLLOMÁS KÁPOSZTÁSMEGYER LENNE, A BKK 3 MRD FT-ÉRT HIRDETETT KÖZBESZERZÉST.
42 SZÁZALÉKKAL TÖBB HITELSZERZÕDÉST KÖTÖTT A LAKOSSÁG AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPEST VILÁGGAZDASÁG.
FIGYELEMRE MÉLTÓ KEDVEZMÉNYEKET KÍNÁLNAK A BIZTOSÍTÓK A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJAIBAN NÉPSZAVA.
ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK.
AZ MSZP-PÁRBESZÉD SZÖVETSÉG KÖZÖSEN KÉSZÜL A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSRA, KAMPÁNYUK EGYIK KULCSTÉMÁJA AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS LESZ.
NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG ÉS KÍNA KAPCSOLATAI A TÖRTÉNELEM SORÁN SOHA NEM VOLTAK OLYAN JÓK, MINT JELENLEG.
MANFRED WEBER: NINCS NAPIRENDEN A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL.
EMBERI JOGOK SZÍRIAI MEGFIGYELÕKÖZPONTJA: AZ ISZLÁM ÁLLAM LEGALÁBB HARMINC HARCOSÁVAL VÉGEZTEK SZÍRIÁBAN.
SZLOVÉNIA MÉG NEM DÖNTÖTTE EL, TÁMOGATJA-E AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT MTI.
PUTYIN ÚJ FEGYVERELADÁSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁT SÜRGETTE MTI.
LUKASENKA: FEHÉROROSZORSZÁGNAK ÚJ FEGYVEREKRE LESZ SZÜKSÉGE, HA A NATO FOLYTATJA TERJESZKEDÉSÉT.
ROSZKOSZMOSZ: MEGHIBÁSODOTT A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁS OROSZ MODULJÁNAK EGYIK SZÁMÍTÓGÉPE.
ROMÁN ELNÖK: BÛNÖZÕK PRÓBÁLNAK RÁTELEPEDNI AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA, AKIK ELLENÁLLÁST TANÚSÍTANAK, AZOKAT EL AKARJÁK TÁVOLÍTANI.
FRANCIA HÍRTELEVÍZIÓ: HAT SZÉLSÕJOBBOLDALI SZEMÉLYT VETT ÕRIZETBE A FRANCIA RENDÕRSÉG, MERT EMMANUEL MACRON ÁLLAMFÕ ELLEN TERVEZTEK MERÉNYLETET.
EGYIPTOMI ELNÖK: NEGATÍV SZEREPET JÁTSZOTTAK A MÉDIABESZÁMOLÓK A MEGGYILKOLT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN.
OLASZ KATASZTRÓFAVÉDELEM: KÖZEPES FOKOZATÚ RIASZTÁST ADTAK KI ÉSZAK-OLASZORSZÁGBAN A PÓ FOLYÓ MENTÉN A VÍZSZINT TETÕZÉSE MIATT.
ELÉRTE MEXIKÓVÁROST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRA FELÉ TARTÓ MENEKÜLTKARAVÁN 2200 TAGJA.
AZ AMERIKAI ELNÖK TÖBBSZÖR KIJELENTETTE, HOGY A KARAVÁN TAGJAI NEM LÉPHETNEK BE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉRE.
MEGÁLLAPODOTT A HONDURASI ÉS A GUATEMALAI ELNÖK, HOGY FELSZÁMOLJÁK AZ ÁLLAMPOLGÁRAIKAT KIVÁNDORLÁSRA KÉSZTETÕ OKOKAT.
MATTEO SALVINI: OLASZORSZÁG MÁS NYUGATI ORSZÁGOKKAL KÖZÖSEN PRÓBÁL SEGÍTENI ÁSZIJA BIBINEK.
A KERESZTÉNY NÕT ISTENKÁROMLÁS MIATT ELÍTÉLTÉK, MAJD FELMENTETTÉK PAKISZTÁNBAN, AZONBAN MOST AZ ISZLAMISTÁK AZ ÉLETÉT KÖVETELIK.
VIRGINIA GAMBA: TÖBB EZER GYEREKKATONA VÁR KISZABADULÁSÁRA A DÉL-SZUDÁNI TÁBOROKBAN.
A SEGÉLYSZERVEZETEK NEM TUDJÁK BIZTOSÍTANI ENNYI GYEREK VISSZAILLESZKEDÉSÉT A TÁRSADALOMBA.
A FRANCIA KORMÁNY MÓDOSÍTANÁ AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ SZÉTVÁLASZTÁSÁT KIMONDÓ TÖRVÉNYT, AZ ISZLÁM VALLÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN.
12 EZER HOLTTESTET TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK AZ EGYKOR AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ IRAKI TERÜLETEKEN - MTI.
NÉGY HALÁLRAÍTÉLT KERESETET NYÚJTOTT BE TENNESSEE ÁLLAMBAN EGY SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁGNAK, HOGY SORTÛZ ÁLTAL VÉGEZZÉK KI ÕKET.
BELEHALT CÁPAHARAPÁS OKOZTA SÉRÜLÉSEIBE EGY 33 ÉVES FÉRFI AUSZTRÁLIÁBAN.
AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN.
IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: KÉPTELENEK ÉS TÖRVÉNYTELENEK AZ IRÁN ELLENI AMERIKAI SZANKCIÓK.
IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: TELJESSÉGGEL TÖRVÉNYTELENEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZANKCIÓI IRÁNNAL SZEMBEN.
LETARTÓZTATTAK EGY OLASZ FÉRFIT KECSKEMÉTEN, AKI KÉSSEL TÖBB HELYEN, ÉLETVESZÉLYESEN, A NYAKÁN IS MEGSEBESÍTETT EGY FÉRFIT.
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M43-AS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ TARTÓ OLDALÁN, SENKI NEM SÉRÜLT MEG, A FORGALOM EGY SÁVON HALAD.
NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI GYAKORLATOT TARTANAK KÕBÁNYÁN SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 25 SZERVEZET RÉSZVÉTELÉVEL.
FEBRUÁRRA NAPOLTÁK EL BUDAHÁZY GYÖRGY MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN ELJÁRÁSI OKOK MIATT.
8 KG DROGGYANÚS NÖVÉNYI TÖRMELÉKET FOGLALTAK LE EGY PÉCSI LAKÁSBAN, EGY 41 ÉVES FÉRFIT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI.
BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.