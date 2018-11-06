2018. november 6.,
kedd, Lénárd napja

Kósa Lajos lesz a Magyarország élőben vendége

Hír TV

2018. november 6., kedd 18:40

Törvényességi felülvizsgálatot kért a Fidesz a Migration Aid párttá alakulása kapcsán. A menekülteket segítő szervezet így próbálja elkerülni a különadó befizetését. Vendégünk Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke lesz.

19 óra 30 perctől várjuk Önöket!

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