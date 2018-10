Kósa Lajos lép Demeter Márta ügyében

Kósa emlékeztetett: az LMP társelnöke minősített katonai információt hozott nyilvánosságra, amivel megsértette esküjét. A testület fideszes elnöke szerint, ha az átvilágításnál kiderül, hogy Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent, akkor meg kell szüntetni megbízatását a honvédelmi és rendészeti bizottságban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ezt az eljárást kötelességem kezdeményezni tekintettel arra, hogy a bizottság törvényes működésének biztosítása, az az elnök feladata. Ha látok olyan aggályt, amit nem lehet eltagadni. Nem arról van szó, hogy rosszul mérlegelt Demeter Márta, hanem most már több esetben, mert más katonai adatot is nyilvánosságra hozott, az is valótlanságokat tartalmazott, azt is – nyilvánvaló – primitív politikai haszonlesésből tette” – fogalmazott.