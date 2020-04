Kósa Lajos: Karácsony Gergely egyesre vizsgázott

1916-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 17 krónikus beteg, ezzel 189 főre emelkedett az elhunytak száma, 250-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Magyarország még a koronavírus-járvány felszálló ágában van - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. A hétvégén általában nagyobb számban szegik meg a kijárási korlátozás szabályait - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Megkezdődik a fővárosi fenntartású Pesti Úti Idősek Otthonában a lakók második tesztelése. Az intézményben már csak olyanok tartózkodnak, akiknek az első tesztje negatív volt. Mindeddig nem válaszolt a Pesti úti idősotthonban történtekkel kapcsolatban a kormánypártok által feltett kérdésekre Karácsony Gergely főpolgármester - jelezte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A főváros rosszul vizsgázott a járványhelyzet kezelése során - mondta a Fidesz országgyűlési képviselője a Kossuth Rádióban. Kósa Lajos emlékeztetett, hogy először ritkították a BKK járatait, ezzel tömeg alakult ki. Majd az egyik legnagyobb, fővárosi fenntartású idősotthon járványgóccá vált. Négynapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő két hétben. A képviselők hétfőn a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos újabb azonnali kérdéseket tesznek fel a kormánynak, kedden pedig nyolc előterjesztésről tartanak általános vitát. A munkahelyek megtartása és a gazdaság újraindítása a veszélyhelyzet elmúltával a legfontosabb feladat - mondta a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály kiemelte, a kormány három nagy csomagot állított össze: egy hitel és garancia, egy foglalkoztatási és egy adózási csomagot. Hétfőn felülvizsgálja gazdaságélénkítő programját a kormány - értesült a Portfolio. A lap úgy tudja, több multi is jelezte, hogy nem tud élni a felkínált kedvezményekkel és leépítésekbe kezdtek. Ezért a kormány most a mentőcsomag intézkedéseinek átdolgozásába kezdett. Tönkretette Varju László az újpestieknek szánt maszkokat. A DK-s országgyűlési képviselő kesztyű nélkül, az orrát nem eltakaró maszkban csomagolta borítékba az egyszer használatos egészségügyi maszkokat. A Fidesz szavazóit sértegeti az MSZP és az SZDSZ egykori kampánytanácsadója a Népszavában megjelent cikkben. Bruck Gábor szerint a Fidesz szavazói primitívek, szűklátókörűek, és idegengyűlölő vidékiek. Az MSZP szerint a teljes bizalomvesztés küszöbén áll az Orbán-kormány, mivel az emberek úgy érzik, hogy nem játszik tiszta lapokkal, hátráltatja a koronavírus-járvány megfékezését - mondta Bangóné Borbély Ildikó, a párt országgyűlési képviselője. Az ellenzék legalább ne hátráltassa a koronavírus-járvány elleni védekezési munkát, ha segíteni nem tud - közölte a Fidesz. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt tanácsolja a tanároknak, hogy vegyenek ki szabadságot az érettségi idejére. Szerintük ugyanis veszélyt jelentenek a májusi vizsgák a tanárokra és a diákokra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint felháborító, hogy a szervezet nyíltan az érettségi megakadályozására buzdítja a pedagógusokat. Úgy reagáltak: a PDSZ az érettségiző fiatalok jövőjével is képes játszani politikai okokból. A PDSZ mellett a Soros-hálózathoz köthető Társaság a Szabadságjogokért is az érettségi ellen uszítja a pedagógusokat és a diákokat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslata alapján a járványhelyzetre tekintettel, szigorú óvintézkedések mellett májusban adhatnak számot tudásukról a szakképző intézményekben vizsgázók - közölte a tárca. Idén nem lesz nyári zárva tartás a XII. kerület óvodáiban és bölcsődéiben. A Hegyvidéki Önkormányzat közleményében azt írja: ezzel is segíteni szeretnék azokat a szülőket, akik a járvány miatt kényszerből már kivették az éves szabadságukat. A járvány szándékos terjesztésére kéri harcosait az Iszlám Állam nevű terrorszervezet - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Kutatás-fejlesztést segítő tagországi programokat hagyott jóvá az Európai Bizottság, köztük azt a magyar csomagot, amelynek keretében a szektor dolgozói 31,5 milliárd forint összegű bértámogatást kapnak. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 329 539-et, miközben világszerte 160 717-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 595 229-en épültek fel a betegségből. Ukrajnában egy nap alatt az igazolt fertőzöttek száma 343 új esettel 5449-re, a betegségben elhunytak száma nyolccal 141-re nőtt. Romániában először emelkedett húsz százalék fölé a gyógyultnak nyilvánított, koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak aránya, és először haladta meg a kétszázat a kórházat gyógyultan elhagyók száma 24 óra leforgása alatt. Szerbia már keddtől fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány megelőzését célzó szigorú intézkedéseken, a nyugat-balkáni országok többsége azonban április végénél, május elején előbb nem szándékozik visszavonni a korlátozásokat. A szlovén kormány május elseje után megvizsgálja és az aktuális járványügyi helyzet függvényében dönt arról, hogy az érettségi előtt álló diákok visszatérhetnek-e az iskolákba - közölte Simone Kustec szlovén oktatási miniszter. Csehországban a hét végén is lassabb volt az új koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése, mint a korábbi időszakban. Nem lehet a nyájimmunitás kialakulására építeni az új típusú koronavírus elleni védekezést, a megoldást csak a védőoltás hozhatja el - hangsúlyozta a német kancelláriaminiszter. Olaszországban egy hét óta először ötszáz alá csökkent a koronavírus-fertőzés egy nap alatt szedett halálos áldozatainak száma, eddig több mint 23 ezren haltak meg a járványban. Olaszország még nem döntött a gazdaság újraindításáról, miközben az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a több mint egy hónapja tartó óvintézkedések csak ellaposították a járványgörbét, az új koronavírust azonban nem tüntették el. Spanyolországban 410-en veszítették életüket egy nap alatt az új típusú koronavírus-fertőzés miatt, ezzel hetek óta először 500 alá csökkent a napi halálozás. A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a parlamentnél az új típusú koronavírus miatt március 15-én bevezetett szükségállapot meghosszabbítását - jelentette be a spanyol miniszterelnök. Franciaországban az elmúlt 24 órában 642-vel 19 323-ra emelkedett a koronavírus-járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak száma az előző napi 761 után. A fertőzés terjedésének megelőzésére törekednek az orosz hatóságok a koronavírus-járvány elleni küzdelemben - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Eközben az újonnan fertőzöttek számának napi növekménye meghaladta a hatezret. Átlépte a 15 ezret az új koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. A brit kormány egyik magas rangú tagja szerint még nem jött el az ideje annak, hogy az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozások feloldására lehessen terveket készíteni. Enyhítenek a szigorú zárlaton és a kijárási korlátozásokon Izraelben. New York államban már laposodik az új típusú koronavírus-járvány terjedésének görbéje - közölte Andrew Cuomo kormányzó, míg Rhode Island kormányzója, Gina Raimondo arról számolt be, hogy ott csak április végén, május elején várható a tetőzés. Egyes tagállamok már a következő napokban enyhítenek a kijárási korlátozásokon - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Következményei lesznek annak, ha Kína szándékosan hallgatott el információkat az új típusú koronavírus-járványról, és ezzel övé a világjárvány kirobbanásának felelőssége - mondta Donald Trump amerikai elnök. Kijev magasan a leginkább szennyezett levegőjű város a világon, miután belepte a Csernobil környékéről érkezett füst. Az erdőtüzet eloltották néhány napja, de több helyen újra parázsló gócok keletkeztek, és a füst a 120 kilométerre lévő ukrán fővárost is. Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra azt a férfit, aki a koronavírus-járvány ürügyén több idős embert becsapott és kifosztott társával, a nőt pedig négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték. Köztéri verekedés után meghalt egy férfi Tatabányán. BRFK: Elfogták a Bajza utcai pénteki gyilkosság feltételezett elkövetőjét, egy 41 éves nőt. Kötelező lesz maszkot viselni a fővárosi tömegközlekedési eszközökön - a szigorítást, amely április 27-től lép életbe, Karácsony Gergely rendelte el. Logikátlan, hogy járványhelyzetben 10 nap késleltetéssel, hoz meg döntéseket Karácsony Gergely - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Szoboszlai Dominik az olasz élvonalba szerződik. Török Zoltán ügyvezető szerint a Sopron Basket női kosárlabdaklub nem tudja ott folytatni, ahol az elmúlt években tartott és a jelenlegi helyzetben az Euroliga-szereplés is veszélybe kerülhet.