Kósa Lajos: Hol van a határa az illegális bevándorlásnak? + videó

Kósa Lajos a választási műsorban többek között elmondta: "Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják ugyanis 1998 tavasza óta Debrecenben minden létező választás megnyert a Fidesz-KDNP szövetség. Tehát mindet. Nem egy kivételével, hanem mindet, sőt '98 óta minden egyes egyéni önkormányzat képviselő nyert akit a Fidesz indított. Mindig eljátssza ezt az ellenzék, hogy most szorul a hurok, most Debrecen veszélyben van, de aztán minidig támogatnak minket a debreceniek. Ennek egyszerű oka van: összefogtunk a debreceniekkel a saját városunk érdekében.

