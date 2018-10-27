2018. október 27.,
szombat, Szabina napja

Kósa Lajos: Biztonságos a déli határszakasz

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2018. október 27., szombat 12:12, frissítve: szombat 12:48

A déli határszakasz biztonságos – az Országgyűlés rendvédelmi és honvédelmi bizottság elnöke szerint. Kósa Lajos, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával, Németh Szilárddal Mohácsnál ellenőrizte a kerítést.

Egy menekültstátusszal rendelkező iráni migráns volt a felbujtó

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A bosnyák–horvát határszakasz maljeváci átkelőjénél szerdán több mint száz illegális bevándorló tört át, és összecsaptak a horvát rendőrökkel. Többen megsérültek, köztük nők is.

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