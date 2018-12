Kósa Lajos: Akik most sípolnak, egymillió embert eresztettek az utcára

Azzal kapcsolatban, hogy csaknem 3 ezer módosító indítványt nyújtott be a hétfői napirendhez az ellenzék, azért, hogy így akadályozza meg, hogy szerdán a parlament szavazzon a munka törvénykönyvéről azt mondta, ameddig lehetett beadni érdemi indítványt, addig az ellenzék egyetlen egyet sem adott be. Múlt hét csütörtökig lehetett, a határidő lejárt, aki késve jelentkezik hiába mondja, hogy nagyon jól tudja az anyagot – mondta a képviselő, jelezve, hogy az ellenzék hisztériája révén az értékes műsorperceket is a törvény megismerésétől veszi el ez.

