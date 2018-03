Kósa külön kérhette a 800 milliós ajándékot

Külön kérhette a 800 milliós ajándékot Kósa Lajos attól a csengeri nőtől, aki 4,3 milliárd euró kezelésével bízta meg – ezt állította a Hír TV-nek az állítólagos örökösnő egyik közeli hozzátartozója. A tárca nélküli miniszter korábban többször is azt állította, hogy önzetlenségből, a közjó érdekében segített. A rokon szerint Kósa Lajos azt is kérte, hogy ne neki, hanem édesanyjának adják a 2,6 millió eurót.

Tóth Ádám közjegyzői irodája Budapest belvárosában található. Ő a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, és az ő pecsétje látható azon a dokumentumon, amelyet a Magyar Nemzet hozott nyilvánosságra a héten. Az irat arról szól, hogy egy szinte elképzelhetetlen nagyságú összeg, 1300 milliárd forint kezelésével bízza meg Kósa Lajost.

Hiteles közjegyzői okiratba foglaltak egy nyilatkozatot arról is, hogy a nő 800 millió forintnak megfelelő összegű eurót ajándékozzon Kósa Lajos édesanyjának. A dokumentumban a miniszter anyjának banki adatai is szerepelnek.

„Erre való hivatkozással az ismeretség, az emberi közelítés után nyilván sikerdíjként képzelte el Kósa úr, és szerintem azért az édesanyja nevére, mert a saját nevére úgy gondolta, hogy nem túl szerencsés. És ezután megtörtént az okirat megszerkesztése, tehát Sz. Gáborné konstatálta a kérést, és aláírta a szerződést” – fogalmazott a Hír TV-nek Sz. Gáborné egyik rokona, aki azt kérte, hogy nevét és arcát ne mutassuk meg.

Az ügy egyik furcsasága, hogy a Kósa Lajost mesés örökséggel hitegető nő résztulajdonában álló cégnek, az Észak-Atlanti Pénzügyi Befektető Kft.-nek a székhelye is a Debreceni Sportuszoda címén van bejegyezve. A cégben tulajdonosként feltűnik még Orendi Mihály, az uszodát üzemeltető Debreceni Sportcentrum Kft. korábbi vezetője és Fiák István egyik cége is. Ők mindketten Kósa Lajos bizalmasai, egy kép tanúsága szerint például a phjongcshangi téli olimpia korcsolyastadionjának lelátóján szurkoltak együtt.

„Több ponton is tetten érhető, hogy a Kósa úrhoz közeli személyek úgy vélték, milyen jó lenne, ha megvalósulna ennek a hozománynak, bocsánat, örökségnek az átadása, mert ha ez realizálódik, akkor a cégen keresztül nagyon jó üzleti befektetést lehetne végrehajtani, és ezért előre megalapították a közös céget” – tette hozzá Sz. Gáborné rokona.

A cégbe végül tőke nem került, ám Orendi Mihály továbbra is a tulajdonosok között van. Kerestük őt is, ám nem kívánt interjút adni. Korábban a HVG-nek úgy nyilatkozott, hogy Kósa Lajosnak semmi köze nincs az ügyhöz, Sz. Gáborné őt az örökségből megvalósuló sportfejlesztésekkel vezette meg, ezért szállt be a cégbe.

A Hír TV kereste az ügyben Kósa Lajost is, szerette volna tőle is megkérdezni, hogy miért foglalt okiratba egy több száz milliós átutalást az édesanyjának, illetve hogy tudott-e arról, hogy polgármestersége idején bejegyezték Sz. Gáborné cégét a Debreceni Sportuszodába. Írásban csak annyit válaszolt, hogy az ellenzék egy csalót felhasználva próbálja őt lejáratni, és Sz. Gáborné ellen csalás miatt eljárás folyik.

A Jobbik a nemzetbiztonsági bizottságban vár választ a titkosszolgálatoktól, hogy Kósa Lajos átvilágításakor tudomásukra jutott-e a több milliárd eurós vagyonkezelési okirat. „A kérdésünk az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, hogy Kósa Lajos egyáltalán föltüntette-e a közokiratot vagy a pénzforgalom lehetőségét az átvilágítása során” – ismertette Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője.

Sz. Gáborné rokona azt állítja, hogy az ügyben rövidesen ő is újabb dokumentumokat fog bemutatni, addig pedig becsületsértésért feljelentik Kósa Lajost.

Milyen lehet…?

Tudnia kellett a miniszterelnöknek Kósa Lajos ügyletéről – állította Egyenesen című műsorunkban a Jobbik országgyűlési képviselője. Szilágyi György szerint az a fideszes politikust minősíti, hogy saját nyugdíjas édesanyját rángatja bele gyanús ügyeibe.

„"Kósa Lajosnak van ugye az édesanyja, aki több mint 80 éves, ledolgozta az életét becsülettel, és a fia ilyen piszkos ügyekbe rángatja bele, mint a sertéstelep. Milyen annak az embernek a lelki világa, aki a saját, 80 éves édesanyját strómanként használja az ilyen piszkos ügyeknél?” – tette fel a kérdést a Jobbik országgyűlési képviselője.