Kósa: Elindultunk!

ORSZÁGSZERTE SZÁMOS ÜNNEPI RENDEZVÉNYT TARTANAK AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM KITÖRÉSÉNEK 170. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT AZ ORSZÁGHÁZ ELÕTT. A BÉKEMENET RÉSZTVEVÕI DÉLBEN A BEM TÉREN GYÜLEKEZNEK, INNEN VONULNAK ÁT A KOSSUTH TÉRRE. A HIT GYÜLEKEZETÉHEZ KÖTHETÕ BLOG MOZGÓSÍT A BÉKEMENETRE MÉRCE. DÉLBEN INDUL A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT BÉKEMENETE IS AZ OKTOGONRÓL AZ ERZSÉBET TÉRRE. AZ LMP POLITIKUSAI DÉLTÕL AZ ÖKOPOLISZ ALAPÍTVÁNY KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSÉN SZÓLALNAK FEL. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK 14 ÓRAKOR MOND BESZÉDET A KOSSUTH TÉREN. A JOBBIK 15 ÓRÁTÓL A BATTHYÁNY-ÖRÖKMÉCSESNÉL TARTJA RENDEZVÉNYÉT. AZ MSZP, A PÁRBESZÉD, A DK, A LIBERÁLISOK ÉS AZ EGYÜTT RÉSZVÉTELÉVEL DÉLUTÁN 3 ÓRÁTÓL KÖZÖS MEGMOZDULÁST TARTANAK A FÕVÁM TÉREN. 17 ÓRAKOR A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT TÜNTET AZ OPERAHÁZ ELÕTT. A HÍR TV VONA GÁBOR, SZÉL BERNADETT, KARÁCSONY GERGELY ÉS ORBÁN VIKTOR ÜNNEPI BESZÉDÉBÕL 17 ÓRA 30 PERCTÕL 19 ÓRÁIG ÖSSZEÁLLÍTÁST KÖZÖL. MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT A NEMZETI ÜNNEP BIZTONSÁGÁÉRT FELELÕS OPERATÍV TÖRZS. MÁRKI-ZAY PÉTER: AKI NEM HAJLANDÓ ÖSSZEFOGNI A JOBBIKKAL A NEMZET MEGMENTÉSÉÉRT, AZ A NEMZET SZÁMÁRA ÁRULÓ - 24.HU. TRANSPARENCY: SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATA IS ADÓKÖTELES - FELJELENTÉST TESZNEK. LMP: NEMZETÁRULÓ AZ ORBÁN-KORMÁNY, MERT OROSZ ADÓS-RABSZOLGASÁGBA TASZÍTJA AZ ORSZÁGOT A PAKSI HITELLEL. JOGELLENESEN TÁVOLÍTOTTA EL A KAPOSVÁRI ÖNKORMÁNYZAT A JOBBIK MOBILPLAKÁTJAIT. A KORMÁNYVÁLTÁST AKARÓK TÖBBSÉGE TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST AKAR - MEDIÁN. A KORMÁNYPÁRTI SZAVAZÓK TÖBBSÉGE SZIMPATIZÁL A PUTYINI KORMÁNYZATTAL MEDIÁN. 2016-BAN VIZSGÁLTA A KORMÁNY BELSÕ ELLENÕRZÉSI SZERVE A KALOCSAI ELIOS-PÁLYÁZATOT, A NYOMOZÁS MÉG FOLYAMATBAN VAN. A MAGYAROKNAK ÜZENT MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL A ROMÁN KORMÁNYFÕ. ROMÁN MINISZTERELNÖK: A ROMÁNOKAT ÉS A MAGYAROKAT ÖSSZEKÖTÕ DOLGOKRA KELL TENNI A HANGSÚLYT. AZ UKRAJNAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG AGGASZTÓNAK TARTJA A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁT. LEMONDOTT MIRO CERAR SZLOVÉN KORMÁNYFÕ. CERAR AZ UTÁN DÖNTÖTT ÍGY, HOGY A SZLOVÉN LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG MEGSEMMISÍTETTE EGY NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉT. ROBERT FICO FELTÉTELEKKEL KÉSZ LEMONDANI A SZLOVÁK MINISZTERELNÖKI TISZTSÉGRÕL. BUGÁR BÉLA: MINDEGYIK KÉPVISELÕNK TÁMOGATJA AZ ÚJ SZLOVÁK KORMÁNYT. LENGYELELLENES ROBBANTÁS TÖRTÉNT AZ UKRAJNAI LEMBERG KATONAI TEMETÕJÉBEN. SZKRIPAL-ÜGY - 23 OROSZ DIPLOMATÁT UTASÍT KI LONDON, ÉS FELFÜGGESZT MINDEN MAGAS SZINTÛ ÉRINTKEZÉST MOSZKVÁVAL. MOSZKVA TOVÁBBRA IS KÉSZ EGYÜTTMÛKÖDNI LONDONNAL A MERÉNYLET FELDERÍTÉSÉBEN. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: NEM SOK KÉTSÉG FÛZÕDIK OROSZORSZÁG FELELÕSSÉGÉHEZ. NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS - MEGALAKULT ANGELA MERKEL NEGYEDIK KORMÁNYA. OSZTRÁK ÁLLAMFÕ: AUSZTRIA NEM FOGJA ELISMERNI AZ ÖNKÉNYESEN ELCSATOLT KRÍMBEN TARTANDÓ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁST. REUTERS: DONALD TRUMP BÜNTETÕVÁMJAI TÖBB KÁRT OKOZNAK AZ AMERIKAI GAZDASÁGNAK, MINT AMENNYI HASZNOT HOZNÁNAK. LARRY KUDLOW KONZERVATÍV KÖZGAZDÁSZ LESZ DONALD TRUMP GAZDASÁGI FÕTANÁCSADÓJA. A FLORIDAI KEY WESTNÉL LEZUHANT AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZET VADÁSZREPÜLÕJE, KETTEN MEGHALTAK. HÁROM TÖRÖK LÉGICSAPÁS ÉRTE SZÍRIÁBAN A MILICISTÁKAT AZ AFRÍNBA VEZETÕ ÚT MENTÉN. ABE SINDZÓ JAPÁN MINISZTERELNÖK MEGHALLGATÁSÁN VISSZAUTASÍTOTTA, HOGY KÖZE LENNE EGY KÉTES FÖLDVÁSÁRLÁSI ÜGYLETHEZ. LEGKEVESEBB KILENCEN MEGHALTAK EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETBEN A KELET-PAKISZTÁNI LAHORBAN. LEZUHANT EGY SZENEGÁLI KATONAI HELIKOPTER, TÖBBEN MEGHALTAK. TÖBB HELYEN IS LESZNEK LEZÁRÁSOK A MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK MIATT. 6 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK A SZABADSÁG HIDAT ÉS A VÁMHÁZ KÖRUTAT. 8 ÓRÁTÓL 23 ÓRÁIG LEZÁRJÁK AZ ANDRÁSSY UTAT A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT ÉS A NAGYMEZÕ UTCA KÖZÖTT. 12 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG LEZÁRJÁK AZ V. KERÜLETI BÁTHORY UTCÁT, A HOLD UTCÁT ÉS AZ AULICH UTCÁT. BIZTONSÁGI OKOKBÓL LEZÁRHATJÁK A KISFÖLDALATTI VONALÁN AZ OKTOGON ÁLLOMÁST ÉS A 2-ES METRÓ VONALÁN A KOSSUTH TÉRI ÁLLOMÁST. HOLTAN TALÁLTAK EGY ANYÁT ÉS GYERMEKÉT A SOMOGY MEGYEI LENGYELTÓTIBAN, A RENDÕRSÉG EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZ. ÚJRA ÕRIZETBE VETTE KÕRÖS GUSZTÁVOT, A MINDEN SZEGÉNYÉRT PÁRT KÉPVISELÕJELÖLTJÉT A SOMOGY MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG.