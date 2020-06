Korrupciógyanús ügyeket vizsgáló bizottságot állít fel a főváros

4114-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, ezzel 576-ra emelkedett az elhunytak száma, 2618-an már meggyógyultak. Az iskola nem az erőszak, hanem a tanítás színtere, ezért fel kell lépni az iskolai erőszak ellen - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Ha valaki megsérül a Lánchíd állapota miatt, akkor a főpolgármestert és közvetlen körét is terheli a felelősség - ismerte el Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes. A Lánchíd felújítására rendelkezésre állt a fedezet, emellett a kiviteli tervek is készen voltak - erősítette meg a korábbi főpolgármester a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Tarlós István közölte: tavaly december óta tudható, hogy nem lehet tovább halasztani a felújítást, már az év elején ki kellett volna írni az új tendert, ennek semmilyen akadálya nem volt. Az önkormányzati rendszer pénzügyi helyzete stabil, a településeket a gazdasági visszaesés ellenére sem fenyegeti az ellehetetlenülés – mondta Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár. Hosszabbítsák meg az éves BKV-bérletek érvényességi idejét három hónappal, mivel azokat a járvány miatt nem lehetett kihasználni - erre kéri a Fidesz- KDNP frakció a Fővárosi Közgyűlést - írja a Magyar Nemzet. Vizsgálóbizottságot állít fel a Fővárosi Közgyűlés az elmúlt évek korrupciógyanús ügyei kivizsgálására - jelentette be Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes. A koronavírus tesztek beszerzését nem vizsgálja a fővárosi korrupciógyanús ügyeket vizsgáló bizottság - mondta Havasi Gábor, a testület elnöke a Hír Tv kérdésére válaszolva. Korábban beszámoltunk arról, hogy a főváros kétszer annyiért, 15 ezer forintért vásárolt teszteket, miközben voltak olyan önkormányzatok, amelyek csak hatezer forintért vették meg ezt. A bizottság elnöke azt mondta: szerintük nem vásároltak drágán tesztek A Soros György által kezdeményezett úgynevezett örökkötvényről is várja a magyarok véleményét a kormány a nemzeti konzultáció keretében – közölte Kovács Zoltán államtitkár. A vásárlókat és jogkövető vállalkozásokat védi a fogyasztóvédelmi törvény, valamint a szavatosság és jótállás szabályainak módosítása - hangsúlyozta Cseresnyés Péter államtitkár. Minden Erzsébet-táborban lesznek fertőtlenítőpontok, ahol a gyerekek tudják a kezüket fertőtleníteni - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Lezárult a Magyar Falu program pályázatának első része, amely keretében 750 település tud orvosi eszközöket beszerezni és rendelőket felújítani - jelentette be Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A koronavírus-járvány miatt bevétel nélkül maradt 3000 művész kapott gázsielőleget, egyenként 300-300 ezer forintot a kormánytól. A Köszönjük, Magyarország! program résztvevőinek előadássorozata már el is kezdődött - mondta Fekete Péter államtitkár. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 118 millió forintot kapott munkahelyek megőrzésére. Kiemelkedő az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program iránt, több mint 2200 pályázat érkezett, és a kérelmek mintegy fele nyert el támogatást - közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Júliusban hat balatoni városban – Siófokon, Tihanyban, Balatonalmádiban, Fonyódon, Balatonföldváros és Balatonszabadi-Sóstón lesz elérhető az 5G szolgáltatás - közölte a Telekom. Az egyik legfontosabb kérdés jelenleg az Európai Unióban, hogyan lehet a gazdaságot újraindítani, és megsegíteni a vállalkozásokat - jelentette ki Hidvéghi Balázs a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: a régiónak és Magyarországnak az az érdeke, hogy ebben egy igazságos megoldás szülessen, közösen kell segíteni a fejlődésben kevésbé gazdag régiókat is. Jelentős egészségügyi és gazdasági kockázatokat jelentene egy újabb migrációs hullám - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miután spanyol kollégájával tárgyalt Madridban. Szijjártó Péter közölte: a két országnak helyzetéből fakadóan eltérő a látásmódja a migráció kérdésében, de vannak közös pontok is. Egyetértettek abban, hogy fel kell lépni az embercsempész-hálózatok ellen, és a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Világszerte 9 240 398 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 476 960, a gyógyultaké pedig 4 614 071. Előzetes házi karanténba került Zuzana Caputová szlovák államfő, miután kiderült, hogy a hivatal egyik alkalmazottja kapcsolatba került egy koronavírus-fertőzöttel – közölte a TASR hírügynökség. Olaszországban tovább csökkent az új koronavírus-megbetegedések száma, az elmúlt 24 órában 122 új esetet jegyeztek föl, kevesebbet, mint a járvány kitörésének első hete óta bármikor. Újra korlátozásokat vezetnek be Szerbiában, mert a napi új fertőzöttek száma ismét meghaladta a százat, Szkopje és Pristina viszont a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére ismét megnyitja a repülőtereket. Ismét rekordot döntött Ukrajnában a fertőzöttek napi növekménye, 940 új beteget regisztráltak - közölte az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács. Irán nyitott lenne arra, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon az Egyesült Államokkal, ha Washington bocsánatot kér azért, amiért kilépett a 2015-ös atomalkuból és kárpótolja Teheránt - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. A szövetségi kormányzat kész segítséget nyújtani a rend helyreállításához Seattle-ben - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Kínai kémrepülő hatolt be a hét elején Dél-Korea légvédelmi övezetébe - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felfüggesztette a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását - jelentette a KCNA hírügynökség. Le akarja dönteni a Jézus szobrokat a „Fekete Életek Számítanak” aktivistája. Shaun King baloldali aktivista szerint a megváltó fehérként történő ábrázolása nem más, mint rasszista propaganda. Legalább öten meghaltak a Mexikó déli részén történt nagy erejű földrengésben, amely több települést elzárt a külvilágtól, de károk keletkeztek még az epicentrumtól több száz kilométerre fekvő Mexikóvárosban is. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök válságosnak nevezte az ország nyugati részében súlyos pusztításokat végző és halálos áldozatokat is követelő áradásokat. A Tiszán Tiszalökig, illetve Kisköréig elsőfokú készültségi szintet meghaladó vízállások várhatóak - közölte a Országos Vízügyi Főigazgatóság. Halálra gázolt egy embert egy tehervonat Nagytétény és Tárnok között - közölte a MÁV. Katonai menetoszlopok közlekedésére kell számítani az ország több helyszínén - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Már csaknem 40 ország jelezte részvételét a jövő ősszel Magyarországon rendezendő vadászati és természeti világkiállításon. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár - Ferencváros 1:0; Újpest- Zalaegerszeg 2:1; Újpest - ZTE 2:1 Augusztus 2-án a másodosztály, azaz a Merkantil Bank Liga küzdelmeivel indul a 2020/21-es magyar futballszezon, az OTP Bank Liga augusztus 15-én, a futsalbajnokság és a Simple Női Liga várhatóan augusztus végén rajtol. További két évig Erste Ligának hívják a magyar bázisú jégkorongbajnokságot - jelentette be a pénzintézet és a magyar szövetség. A tervek szerint augusztus elsejétől korlátozott számban ismét bemehetnek nézők az osztrák labdarúgó-bajnokság mérkőzéseire.