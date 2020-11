Korózs Lajos szerint a kormánypártok menekülnek a kérdések elől

Az Országgyűlés ma rendkívüli ülést tart, amelyen a képviselők a kormány által tizenöt napra hirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról döntenek. Elfogadta a miniszterelnök a kutyatartók javaslatát, szerdától este nyolc óra után is lesz lehetőség a kutyasétáltatásra, időkorlát nélkül, a lakóhely 500 méteres körzetén belül - erről Orbán Viktor Ovádi Péter fideszes országgyűlési képviselővel tárgyalt A Magyar Orvosi Kamara elnöksége fontosnak és több mint időszerűnek nevezte a kormány által a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében most meghozott „érdemi korlátozó intézkedéseket". Közös érdek a fertőzés csökkentése és az olyan események minimalizálása, ahol átadható a kór - hangsúlyozta Kacskovics Imre immunológus a Hír Tv Magyarország élőben Extra című műsorában. A szakember kiemelte: a korlátozó intézkedések után 10-14 nap múlva lehet majd érzékelni, hogy csökken a betegek száma a kórházakban. A fertőzés továbbadásának minimalizálása, az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működtetése és a gyógyulás folyamatának meggyorsítása a célja az új intézkedéseknek - közölte az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy minél kevesebben szoruljanak kórházi kezelésre, ehhez viszont az kell, hogy a higiénés rendszabályok szigorú betartásával elkerüljük a fertőződést. Ingyenes lesz a koronavírus elleni vakcina - jelentette be Magyarország élőben című műsorunkban a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a készítményt oltási terv alapján fogják adni, de amíg ez nem áll rendelkezésre, addig az a cél, hogy csökkentsék az orvosokra, ápolókra hónapok óta nehezedő terhet. 4140 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 118 918-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2596-ra emelkedett, 27 585- meggyógyultak. Döntés született arról, hogy a szalagavatókat kötelező jelleggel el kell halasztani - jelentette be Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. Továbbra is tarthatók szentmisék, de csak a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége azt kéri, hogy az egyházközségek szerdától ne tartsanak istentiszteletet, közösségi alkalmakat - olvasható az elnökség közleményében. Azoknak is emelkedik a csecsemőgondozási díj összege júliustól, akik már igénybe veszik a juttatást - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely döntése miatt százmilliós büntetést fizetett a BKV. A Közbeszerzési Döntőbizottság megbírságolta a fővárosi tömegközlekedési céget, mert az egy főpolgármesteri határozat miatt eredménytelennek mondott ki egy amúgy érvényes reklámtendert. A Fidesz tiltakozik az ellen, hogy a főváros balliberális vezetése lehetővé tenné a volt cinkotai strand területének beépítését - jelentette be Szatmári Kristóf, a párt országgyűlési képviselője. Novák Katalin ismertette: ha valakinek 2021 év elején születik gyermeke, és a csedet igénybe véve van otthon, júliustól rá is érvényes az új szabályozás. A válsághelyzetre tekintettel gyorsított eljárásban születtek döntések a vállalkozások fejlesztéseit támogató pályázaton - jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály azt mondta: 31 milliárd forintnyi beruházás indulhat el 1300 magyar vállalkozásnál. Ezzel 37 ezer munkahely megvédését segíti a kormány. A pénzügyminiszter szerint hamarosan újabb támogatásokról születnek döntések. Nagy bajban van a szállodaipar a koronavírus miatt - mondta Magyarország élőben című műsorunkban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesch Tamás szerint a budapesti szállodák kongnak az ürességtől, a vidékiek is alig 15 százalékos telítettséggel működnek, ezért kormányzati segítséget remélnek. Több mint 5 százalékkal mérséklődtek az országban az albérleti díjak szeptemberben az előző év azonos időszakához képest; Budapesten utoljára 2017 novemberében voltak ilyen alacsonyak az átlagos havi bérleti díjak - közölte az ingatlan.com. Az európai baloldal nem hajlandó beszélni a migránsok által elkövetett terrorcselekményekről, arról, hogy ártatlan európaiakat mészárolnak le az utcákon - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. A lengyel és a magyar kormány az illegális bevándorlók befogadása helyett a helyszíni segítségnyújtást tartja a leghatékonyabbnak - szögezte le Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár. A világon 50,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió 300 millió adag oltóanyagot fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ha a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság jóváhagyja a Pfizer és a BioNTech gyógyszeripari cégek által kifejlesztett koronavírus-vakcinát, Nagy-Britannia megkezdi az oltóanyag alkalmazását - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök és Joe Biden megválasztott elnök is üdvözölte az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszergyártó által kifejlesztett kísérleti vakcinát. Ezen a héten kerül először ipari mennyiségben Covid-19 elleni vakcina az orosz kórházakba - jelentette be Mihail Murasko egészségügyi miniszter. Az észak-macedón kormány betiltotta a négyfősnél nagyobb rendezvényeket az országban, ahol a gyülekezési tilalom eddig csak 21 órától volt érvényben, most viszont egész napra vonatkozik - közölte a Vesti.mk macedón hírportál. További olaszországi tartományok és térségek járványveszélyességi fokozatát emelik meg - közölte az érintett Abruzzo régió elnöke közösségi oldalán. A dél-spanyolországi Andalúziában újabb járványügyi megszorítások lépnek életbe: növelik az éjszakai kijárási tilalom időszakát, az egyetemi oktatás online folytatódik, a nem létfontosságú szolgáltatások pedig délután 18 óra után nem vehetők igénybe. Javul a koronavírus-járvány miatti helyzet azokban a francia nagyvárosokban, ahol október közepén éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, de a vírus továbbra is terjed az egész országban, és a második hullám országos tetőzése még csak most következik. Hollandiában egy hét alatt 46 százalékkal csökkent az újonnan azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, három héttel a szigorított korlátozó intézkedések és lezárások után - írta a helyi sajtó. Christopher C. Miller személyében új védelmi minisztert nevezett ki Donald Trump amerikai elnök. Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt. Mitch McConnell, az amerikai szövetségi szenátus republikánus többségének vezetője támogatja Donald Trump elnököt a választások vitatott eredményeit tisztázó jogi eljárások megindításában. Az afganisztáni tálibok azt szorgalmazták, hogy az új amerikai vezetés tartsa magát a februárban megkötött amerikai-tálib megállapodáshoz. Tüntetők hatoltak be az örmény parlament és kormány épületébe az ellen tiltakozva, hogy az örmény miniszterelnök bejelentette: megállapodást írt alá a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról az azerbajdzsáni elnökkel és az orosz államfővel. A Moszkva, Baku és Jereván között Hegyi-Karabah ügyében létrejött megállapodások a fegyveres konfliktus lezárásáról lehetőséget nyújtanak a kérdés igazságos rendezésére - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Oroszország közép-európai idő szerint négy órától elkezdte békefenntartók Hegyi-Karabahba telepítését, párhuzamosan az örmény csapatok kivonásával - közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadsereg tanácsára írta alá megállapodást a fegyveres cselekmények beszüntetéséről és a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról - közölte Nikol Pasinján örmény kormányfő. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter gratulált Azerbajdzsánnak a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról szóló azeri-örmény-orosz megállapodáshoz. Ezrek tüntettek már második napja Georgia fővárosában az október 31-i parlamenti választás megismétléséért, de voltak köztük olyanok is, akik a koronavírus-járvány ellen hozott kijárási tilalom ellen tiltakoztak. Agyonlőttek egy újságírót a Mexikó középső részén található Salamanca városában munka közben. Elfogott a rendőrség egy török embercsempészt, aki harmincnyolc, magát szírnek valló migránst szállított német rendszámú kisteherautójának rakterében az M6-os autópályán kedd hajnalban. Jogerősen egy év börtönbüntetésre ítélt a Debreceni Törvényszék egy férfit, aki mintegy ezer gyermekpornográf képet tárolt a számítógépén. Lőfegyvert, légfegyvereket és több száz lőszert foglaltak le a rendőrök egy bárnai férfi lakásán, az 59 éves férfi ellen eljárást indítottak - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Őrizetbe vettek a rendőrök három bácsalmási férfit, akik baseballütővel és karóval bántalmaztak külföldieket idén nyáron. A banda negyedik tagját még keresik - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Szabó Szebasztián egy második és egy harmadik helyet szerzett hétfőn a Nemzetközi Úszóliga délutáni programjában. A klubok megállapodtak arról, hogy eltörlik a középszakaszt a jégkorong Erste Ligában. Csányi Sándor elnök bejelentette, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség félbeszakítja az amatőr bajnokságait. Megfertőződött a koronavírussal Jorge Maqueda, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának világbajnok spanyol jobbátlövője.