Körözött bűnöző segíthette az Amnesty-vezér testvérének nem mindennapi csalás-sorozatát

Nem létező érmegyűjtőre hivatkozva, egy afrikai céget is felhasználva károsított meg a vád szerint számtalan sértettet, összesen hetvenmillió forinttal az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére, Vig Mór – tudta meg a Mandiner. A sok száz milliós számlagyár irányításával is meggyanúsított ex-ügyvéd ráadásul a csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el.

Nemzetközi körözés alatt álló bűnöző, csalásba keveredett ghánai cég, egy nem létező, dúsgazdag befektető, több tíz millió forintnyi kár és rengeteg sértett jellemzi azt a korábbi bűnügyet, ami miatt a vádlottak padjára került Vig Mór, aki egyébként nem más, mint Vig Dávid Amnesty-vezér testvére.

Az Amnesty International Magyarország igazgatóját senkinek nem kell bemutatni: Vig Dávid jól ismert a magyar közéletben, ő a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, hiszen milliárdos összegek felett rendelkező, illetve komoly külföldi támogatást kapó, a tőzsdespekuláns befolyása alatt álló szervezeteknél, így a Magyar Helsinki Bizottságnél és az Open Society Foundations-nél volt bizalmi állásban.

Ezek után nem csoda, hogy testvérére is nagyobb médiafigyelem irányult azután, hogy az adóhatóság egy több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe Vig Mórt, akinek a bíróság el is rendelte a letartóztatását.

Ez az ügy még kezdeti szakban van, ugyanakkor az már tudható, hogy a praxisától eltiltott ügyvéd nem ismeretlen a hatóságok előtt. Elég csak arra gondolni, amiről a Magyar Nemzet csütörtökön számolt be, hogy Vig Mórt megközelítőleg negyvenrendbeli csalással is vádolják, sőt a bírósági eljárásban februárban döntés is született, az ex-ügyvédet pedig két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. A döntés ugyanakkor még nem jogerős.

Egy körözött bűnöző is segítette a csalást

Információink szerint a bűnszövetségben végrehajtott csalási ügyben Vignek volt két bűntársa, egyikük ráadásul büntetett előéletű, ő jelenleg is szökésben van. A bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve, több mint fél éven keresztül Vig és két barátja szervezetten, 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni.

A vád szerint az egyik vádlott, a Ghánában otthonosan mozgó, jelenleg nemzetközi körözés alatt álló M. Márk egy barátja segítségével jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, egy kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket. Nekik azt mondta, hogy egy, a valóságban nem létező külföldi befektető érmegyűjteményeket kíván vásárolni, azok valódi értékén felül, több tízmillió forintért.

Hetvenmilliót csaltak ki a sértettektől

M. Márk emellett azt hazudta, hogy csak úgy lehet ehhez a haszonhoz hozzájutni, ha reklámszerződést kötnek egy ghánai céggel, és az érmekollekciók – állítólagos - vételára tíz százalékának megfelelő összeget előre kifizetik. A Ghánában élő férfi valóban rendelkezett egy ghánai céggel, amellyel a sértettek szerződtek, és a kért összegeket a trió másik két tagjának, akik közül az egyik Vig Mór volt, kifizették.

A bűnszövetség a vádirat szerint több mint 70 millió forinthoz jutott ilyen csalárd módon, illetve további 16 millió forintot is megkíséreltek megszerezni.

Mindezt úgy, hogy a trió az ügyvédi irodába invitálta a sértetteket, az ügyvédi közreműködés pedig az ügyletek jogszerűségének a látszatát erősítette. A megtévesztettek ráadásul kaptak egy valótlan tartalmú vételi szándéknyilatkozatot, illetve később megkapták a valótlan adásvételi szerződést is.

Közvetlenül Vig Mórnak is utaltak pénzt

Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, amelyet a jogász pár órával a szerződések megkötését követően, az irodájához közel eső ATM automatából fel is vett. A csalásokkal szerzett pénzt a vádlottak megosztották, ezzel párhuzamosan a kifizetések „késedelme” miatt a sértetteket különböző indokokkal hitegették. Az ügyvéd a későbbiekben közel 27 millió forint kárt megtérített – áll a vádiratban, amely azt is tartalmazza, hogy Vig Mórékkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabására tettek indítványt.

