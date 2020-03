Rendkívüli műsorrend a Hír TV-ben: naponta háromórás, élő műsorfolyamban számol be a Hír TV a koronavírus járványról. A Híradó és a Magyarország élőben című háttérműsor különkiadása 17:00 - 20:00-ig a legfontosabb információkkal, élő bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezik. Csütörtökönként elindul egy új esti beszélgetős műsor Bayer Zsolt és G. Fodor Gábor részvételével. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában sikeresen izolálták a koronavírust, Magyarországon először - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a következő napokban több száz új koronavírus-fertőzött lehet Magyarországon. 50-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Már két koronavírusból gyógyult van Magyarországon: egy újabb iráni állampolgár hagyhatta el egészségesen a kórházat. Koronavírusos megbetegedést regisztráltak Zalaszentgróton - jelentette be Baracskai József polgármester. Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba útlevél-ellenőrzés után csak magyarok léphetnek be, és csak a 2B Terminál fogad járatokat - közölte a Budapest Airport. A Magyarországot átszelő, a szomszédos országokba irányuló kamionoknak áruforgalmi folyosókat jelöltek ki - közölte Menczer Tamás államtitkár. Bezárják a budapesti játszótereket a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A cél lassítani a járvány terjedését, és ha az emberek felelősen viselkednek, akkor van erre esély - közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Több kórházat járványkórházzá alakítanak a koronavírus-járvány miatt - közölte Horváth Ildikó. Az államtitkár elmondta: Kiskunhalason, Ajkán, Szekszárdon és Miskolcon lesz ilyen intézmény. A koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban mobil mintatevő egységeket hoznak létre az Országos Mentőszolgálattal együttműködve - közölte Surján Orsolya országos helyettes tiszti főorvos. Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezetésével megkezdte tevékenységét a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoport - jelentette be Szabó István, a honvédelmi tárca államtitkára. A koronavírus miatt felfüggesztik a kispesti antikorrupciós bizottság ülésezését - jelentette be a bizottság elnöke, Ferenczi István. A Fidesz szerint is indokolt a döntés. Leáll a győri Audi gyár - közölte a vállalat. Teljes karantént rendelt el a város idősotthonaiban Győr polgármestere. Így nem csak a látogatási, hanem a kijárási tilalom is érvénybe lépett ezekben az intézményekben. Kilépett a Jobbikból a párt volt Hajdú-Bihar megyei elnöke, egyúttal feloszlatta magát a balmazújvárosi szervezet is. Demeter Pál döntését azzal indokolta, hogy az utolsó pillanatig hitt abban, hogy a januári tisztújításon a Jobbik megőrizhető a nemzeti oldal számára egy megfelelő összetételű elnökséggel, de nem így történt. A párt így vállalhatatlan lett számára. A koronavírus-járvány szempontjából is komoly az egymásra utaltság a térség országai között az emberek egészségének megvédése és az ellátás folyamatos biztosítása, a gazdaságok működőképességének fenntartása tekintetében - mondta Szijjártó Péter. Összesen 46 magyar állampolgár van külföldi karanténban - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-járvány miatt májusról októberre halasztották a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt. Kedden éjjel egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Azonnali hatállyal vesztegzár alá helyezték az ausztriai Vorarlberg tartomány Arlberg régióját az új típusú koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében. Szlovákiában újabb 12 embernél mutatták ki a Covid-19 vírusfertőzést, és így már 84-re emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. Az utóbbi huszonnégy órában 345-tel 2503-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban. Németországban kiadták a legmagasabb járványügyi figyelmeztetést. Hollandiában szigorú intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének feltartóztatására, bezárnak egyebek mellett minden iskolát, kávéházat, éttermet és marihuánaboltot. Bosznia-Hercegovinában veszélyhelyzetet hirdettek az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A szerbiai központi bank 90 napos türelmi időt ad a magánszemélyek és a cégek hiteltörlesztésére is, hogy így segítse átvészelni a koronavírus-járvány időszakát. Horvátország és Szlovénia gazdaságélénkítő csomag bevezetését tervezi a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására. A francia kormány 45 milliárd eurós támogatást nyújt a vállalatoknak és a munkavállalóknak a karantén gazdasági hatásainak tompítására - közölte a gazdasági miniszter. Az intézkedések életbe lépése előtt a párizsiak tömegesen hagyták el a fővárost. A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére újabb, ezúttal 200 milliárd euró értékű intézkedéscsomagot fogadott el a spanyol kormány. Elhalasztják az április 12-re tervezett előrehozott választást Észak-Macedóniában az új típusú koronavírus-járvány miatt. Heteken belül leállhatnak a brit repülőterek az új koronavírus okozta járvány terjedését kísérő forgalomcsökkenés miatt, ha a kormány nem nyújt áthidaló pénzügyi segítséget - közölte a brit repülőtér-üzemeltetők szövetsége. Spanyolországban meghaladta a tizenegyezret a koronavírus-fertőzöttek száma, egy nap alatt kétezer új esetet regisztráltak; Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit. Az Európai Bizottság új ideiglenes keretszabályokat javasol az olyan európai vállalkozások állami támogatásával kapcsolatban, amelyek a koronavírus-járvány miatt nehézségekkel küszködnek. Számos témáról, köztük az új típusú koronavírus-járvány elleni közös fellépés és a szíriai polgárháború rendezésének lehetőségeiről tárgyaltak videokapcsolaton keresztül Törökország, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetői. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 407 páciens szervezetében azonosították az új típusú koronavírust. Megkezdték az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett első vakcina tesztelését - jelentette be az amerikai Egészségügyi Intézetek Központja. Az új típusú koronavírus járványa várhatóan július végéig, augusztusig eltart - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Az ukrán parlament Irina Venegyiktovát, az Állami Nyomozó Iroda eddigi ideiglenes vezetőjét nevezte ki főügyésznek rendkívüli ülésén. Tíz magyar turista rekedt Marokkóban a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések következtében. Híradónknak a csoport egyik tagja azt mondta, egészségesek, de törölték a járatukat és fogytán a pénzük, ezért nem tudják, hogy hogyan tudnak hazatérn A koronavírus terjedése miatt elhalasztja a fővárosi lomtalanításokat az FKF Nonprofit Zrt. Havi száz forintért lehet használni átmenetileg a fővárosi MOL Bubi közbringarendszert, és kísérleti jelleggel bevezetik az egyszerűbb, online regisztrációt is - közölte a BKK. Leállt a nemzetközi vasúti közlekedés a gyékényesi és a magyarbólyi határállomáson - közölte a MÁV. Több mint tízmillió forint értékű marihuánát, 12 millió forintot és két autót foglaltak le a rendőrök múlt szombaton egy II. kerületi férfi házánál - közölte a rendőrség. Az Európai Labdarúgó-szövetség által összehívott videókonferencián abban egyeztek meg a nemzeti szövetségek, a top bajnokságok és a klubok képviselői, hogy a nyári Európa-bajnokságot egy évvel elhalasztják, jelentette be hivatalosan az UEFA. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség a koronavírus-járvány terjedése miatt kedden törölte a magyar válogatottat is felvonultató, április 27. és május 3. között kiírt ljubljanai divízió I/A-s világbajnokságot. A hatszoros bajnok Tom Brady húsz év után távozik a New England Patriots amerikaifutball-csapatától.