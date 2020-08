Koronavírus-fertőzötteket találtak a Suzuki esztergomi gyárában

A tavaszi visszaesést követően jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a magyar-szerb határon - jelentette ki Halmosi Zsolt, az országos rendőrfőkapitány-helyettes. A Röszkénél megakadályozott erőszakos migránsbetörés azt bizonyítja, hogy megfelelő számú rendőr áll rendelkezésre a külső határok védelmére - mondta Gulyás Gergely. Jó remény van arra, hogy Magyarország még az idén eléri a tavalyi foglalkoztatási adatokat - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Fokozott óvatossággal utazzon mindenki külföldre! Gulyás Gergely azt mondta, a zöld besorolású országokba utazás is fokozott óvatosságot igényel, mindenki józanságát kéri a kormány. A főpolgármester szerezze vissza a higgadtságát és olvassa el a jogszabályokat - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kapcsolatban, hogy csúszik a Lánchíd-felújítással kapcsolatos tender. Karácsonyék politikai szempontok alapján próbálják intézni a Lánchíd felújítását - mondta Híradónknak a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Farkas Örs szerint a főpolgármester ismét a kormányra mutogat, amiért tartalmi hibák miatt a Közbeszerzési Hatóság visszadobta a Lánchíd felújításáról szóló tendert. Kommunikációs szélhámosságnak tartja a volt főpolgármester Karácsony Gergely azon kijelentését, miszerint Tarlósék kilenc évig semmit sem csináltak Lánchíd ügyben. Tarlós István Magyarország Élőben című műsorunkban azt mondta: nem adható arra sem jogilag, sem műszakilag, sem gazdaságilag racionális válasz, hogy az elmúlt tíz hónapban miért nem írták ki még feltételesen sem a közbeszerzést. 33 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Ezzel 4597-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős krónikus beteg, az elhunytak száma 600-ra főre emelkedett, 3463-an már meggyógyultak. Zöld helyett sárga besorolást adott Spanyolországnak az országos tisztifőorvos. E szerint Spanyolországban a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat már nem alacsony, hanem közepes mértékű. Már több mint 1,3 millió magyar állampolgár vett részt a nemzeti konzultációban - jelentette be a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Farkas Örs hangsúlyozta, a járvány elleni sikeres védekezéshez továbbra is szükség van a nemzeti összefogásra és az emberek együttműködésére. Donáth Anna a Facebookon közölte: óriási gondnak tartja, ha az ellenzéki pártok hírhamisítóvá válnak. A politikus szerint a DK módszere méltatlan a párt politikájához, és ahhoz az európai programhoz, amelyet a választók az ellenzéktől várnak. Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket nevezte ki Ferenc pápa a vatikáni pénzügyekért felelős Gazdasági Tanács egyik új tagjává. Ez a testület felügyeli a vatikáni hivatalok és intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységét. Megkezdődött az iskolaőrök képzése. Az összesen 120 órás tanfolyamon a résztvevők pszichológiát, bűnmegelőzést, konfliktuskezelést, valamint rendvédelmi ismereteket tanulnak. Több mint 5 milliárd forint értékben támogatja a kormány a garázskoncertek létrejöttét - jelentette be a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra közölte: a kabinet a lehető legszélesebb körben szeretné támogatni a magyar könnyűzenei szakmát a járvány miatt kialakult nehéz helyzetben, és számít a munkájukra. Jelentős érdeklődésre számít a borászatok részéről az agrártárca, ugyanis a nehéz helyzetbe került borászatok 1,8 milliárd forintra pályázhatnak. Az első pályázatokat augusztus 10-étől lehet benyújtani. Magyarország következetesen kiállt amellett, hogy a saját célra történő pálinkafőzés adómentes legyen, és ez most megvalósulhat uniós szinten is - tájékoztatott Tállai András a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Emberi mulasztás okozhatta a Bejrútban történt keddi robbanást. Házi őrizetbe helyezték a kikötői hatóság vezetőit. Legkevesebb 135 halottja és 5 ezer sebesültje van a bejrúti robbanásnak. A detonációban a magyar követség épülete is megsérült. Bejrútot katasztrófa sújtotta területté nyilvánították. Európai Bizottság több mint 33 millió eurót mozgósít a sürgős egészségügyi igények kielégítésére, az orvosi ellátás támogatására és a szükséges felszerelések beszerzésére Libanonban - közölte Ursula von der Leyen Megérkeztek az első segélyszállítmányok Bejrútba. Libanonnak egészségügyi- és élelmiszer-segítségre van szüksége, mivel több kórház és élelmiszerraktár is romba dőlt. Bejrútban két hétre szükségállapotot rendelt el a kormány. A világon 18 752 917 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 706 761, a gyógyultaké 11 308 298 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A cseh egészségügyi minisztérium legfrissebb kimutatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok 244 új személynél állapították meg a Covid-19-fertőzést, ezzel a betegek száma 5232-re emelkedett, ami új rekordot jelent. Romániában ismét több mint 1300-zal növekedett egy nap alatt a koronavírussal diagnosztizáltak száma, és újabb 45 halálesetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs. Május 7. óta nem volt ilyen magas a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Németországban: a Robert Koch német közegészségügyi intézet bejelentette, hogy 1045 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Szakértők szerint több mint egy hónapja nem volt olyan ígéretes a járványhelyzet Szerbiában, mint most, a napi új fertőzöttek száma 300 alá csökkent. Letette a hivatali esküt Andrzej Duda, Lengyelország újraválasztott elnöke. Őrizetbe vették a fehérorosz hatóságok csütörtökön Szvjatlana Cihanouszka ellenzéki elnökjelölt kampánystábjának vezetőjét, Marija Morozt - jelentették fehérorosz és orosz hírportálok. Joe Biden nem lesz jelen a demokraták augusztusi konvencióján, hogy személyesen fogadja el pártja felkérést az elnökjelöltségre. A párt közleménye szerint Biden a járványügyi helyzet miatt a lakásából mondja el beszédét. A 75 évvel ezelőtti atomtámadás áldozataira emlékeztek Hirosimában. 1945. augusztus 6-án reggel 8 óra 15 perckor robbant fel a japán városra dobott amerikai atombomba. Megkezdődött a helyi lakosok és turisták kitelepítése csütörtökön az olaszországi Courmayeur mellett fekvő Ferret-völgy egy részéből, mivel a Planpincieux gleccser egy darabja ismét leomlással fenyeget. Nyomozást indított a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség egy büntetés-végrehajtási felügyelő és társai ellen, mert pénzért cserébe mobiltelefonokat juttattak be a bv-intézetbe egy, a készülékeket továbbértékesítő fogvatartottnak. Másfél kilogramm amfetamint és félkilónyi kábítószergyanús tablettát foglaltak le a rendőrök a főváros XIV. kerületében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ismét kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 46 éves férfi ellen, aki korábban, asztalitenisz-edzőként, kokain értékesített és emiatt el is ítélték - tájékoztatott a fővárosi főügyészhelyettes. Szeptember 4-én a Ferencváros és az Újpest jégkorongcsapata játszhat a magyar Szuperkupáért a hazai szövetség tervei szerint. Elhunyt Jesús Berardinelli, a venezuelai labdarúgó-szövetség (FVF) korrupcióval vádolt elnöke abban a caracasi kórházban, ahová letartóztatása után, 16 napja került egészségügyi panaszokkal. Az Európai Labdarúgó Szövetség a Bajnokok Ligája és az Európa-liga villámtornája előtt módosított a sárga lapos szabályon, a figyelmeztetéseket már a nyolcaddöntők után eltörlik. A koronavírus egy év múlva is jelen lesz még a világban, ám azzal együtt is meg kell rendezni a tokiói olimpiát a szervezőbizottság elnöke szerint.