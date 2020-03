Tizenkettőre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Kormányzati segítséget ígért Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus miatt veszteségeket elszenvedő gazdasági szereplőknek. Újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, mindhárman iráni állampolgárok. Hazánkban 12 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 8 iráni, 1 brit, és 3 magyar állampolgárt. Több mint 8 milliárd forint külön forrást biztosít a kormány a koronavírus-elleni védekezéshez. A Dél-Pesti Centrumkórházban 16 egészségügyi dolgozó van megfigyelés alatt, az eddig elvégzett laborvizsgálatok egyiküknél sem azonosítottak koronavírus fertőzést - közölte kórház kommunikációs vezetője. Két magyar nőt tartanak megfigyelés alatt az egri Markhot Ferenc Kórházban,mindketten Svájcból tértek haza. Látogatási tilalmat rendelt ez az országos tisztifőorvos valamennyi magyarországi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében a koronavírus miatt. Nemcsak a biztonsági veszély, a járványveszély is fokozódhat - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János közölte: a Törökországból megindult migránsok nem szíriai területekről jönnek, hanem zöme Iránból, vagy Iránon keresztül, amely a koronavírus-járvány egyik gócpontja. Felfüggeszti az összes olaszországi járatát a Wizz Air. A légitársaság az olasz miniszterelnök bejelentése után döntött úgy hogy március 10-től április 3-ig nem küld repülőt 15 városba. A koronavírus miatt minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos Mentőszolgálat - mondta a szervezet kommunikációs vezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Győrfi Pál közölte: a mentők felkészültek a fertőző betegek ellátására. A NATO-Ukrajna tanácsülések blokkolása mindaddig fennmarad, amíg nem tudunk megállapodni az elvett kisebbségi jogok visszaadásáról - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A KDNP kiáll a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogainak visszaszerzése mellett - mondta Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője. Európát meg kell védeni azoktól, akik anyagi vagy hatalmi érdekből meg akarják változtatni, és ebben Közép-Európa évszázados tapasztalata felértékelődik - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az Országgyűlés döntése alapján változik a 3000-nél több lakosú települések főállású polgármestereire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályozás, ők - az alapellátás kivételével - a jövőben létesíthetnek egészségügyi tevékenységre irányuló jogviszonyt. Gyurcsány Ferenc vezette kormányok és titkosszolgálatok felelősségét vizsgáltatná perújításban Kiss Árpád Sándor, a roma-gyilkosságok ügyében életfogytiglanra ítélt vádlott - értesült a Magyar Nemzet. Kiss Árpád Sándor szerint titkosszolgálati provokáció volt a nekik felrótt támadás Galgagyörkön 2008 és 2009 között. Márciusban kezdődik, májusig tart az immár nyolcadik nemzeti konzultáció. A kormány a börtönbiznisz, a gyöngyöspatai kárpótlás, a bírósági érzékenyítés, a bírósági korrupció és a feltételes szabadlábra helyezés kérdésében kéri ki az emberek véleményét - mondta a Magyar Nemzetnek Budai Gyula. Nem megosztani, hanem bővíteni szeretné az ellenzéki oldalt új mozgalmával Szanyi Tibor. A korábbi MSZP-s politikus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta, szerinte ma nincs határozott baloldali politizálás. Elfogadta Pécs önkormányzatának idei költségvetését 63,8 milliárd forintos főösszeggel a baranyai megyeszékhely közgyűlése. A magyar gazdasági modellváltás eredményes, a tartós gazdasági növekedést, folyamatosan csökkenő államadósságot, fegyelmezett költségvetést, a foglalkoztatás növekedését hozta -mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az olaj világpiacán zajló események hatással vannak a magyarországi üzemanyagok árára is, biztosra vehető, hogy a benzin és a gázolaj ára jelentősen csökken idehaza a következő napokban - mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára. Az elmúlt tíz évben radikális irányváltozás történt a nemzetpolitikában, így megerősödtek a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségei - mondta Potápi Árpád János államtitkár. Hivatalban töltött első száz napjában Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének tevékenysége pozitív a visegrádi országok, ezen belül Magyarország számára - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Ankara az elszenvedett veszteségek miatt konkrét támogatást vár a NATO-tól és minden szövetségestől - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök Brüsszelben. A Törökország és az Európai Unió közötti 2016-os migrációs megállapodást a migránsok jelenlegi szükségletei és a mostani szíriai helyzet fényében frissíteni kell - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Önként 14 napos karanténba vonult az Európai Parlament elnöke - ezt maga David Sassoli jelentette be az EP honlapján közzétett nyilatkozatában. A koronavírus-járvány gyors terjedése miatt egész Olaszországban korlátozták az emberek mozgását. Az ország teljes területén életbe léptették azokat a szigorú óvintézkedéseket, amelyeket előzőleg Lombardia tartományban is elrendeltek. Olaszországban a járvány következtében 463-an vesztették életüket és több mint kilencezren fertőződtek meg. Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból az új koronavírus okozta fertőzés miatt - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Marokkó, Tunézia és Albánia is bejelentette, hogy felfüggeszti közlekedési összeköttetéseit Olaszországgal, ahol Európában jelenleg a legintenzívebben terjed az új koronavírus-járvány. Szerdától március 22-ig felfüggesztik a tanítást valamennyi romániai óvodában és iskolában, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését - jelentette be Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök. Csehországban szerdától meghatározatlan időre felfüggesztik az oktatást az általános- és közép-iskolákban, és már ma estétől tilos minden százfősnél nagyobb nyilvános rendezvény megtartása - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. Felfüggesztik az oktatási intézmények működését két hétre a madridi autonóm közösség területén, valamint két baszkföldi városban a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Szerbia azonnali hatállyal lezárja a határait azok előtt, akik az új típusú koronavírus-járvány gócpontjainak számító területekről érkeznek - jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő. Lengyelországban a Covid-19-fertőzés terjedését megelőző intézkedésként elrendelik a tömeges rendezvények törlését - közölte Mateusz Morawiecki kormányfő. Franciaországban 25-re emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma, emellett több mint 1200 fertőzöttet diagnosztizáltak. 56 új esettel 322-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Hollandiában. Az angliai tisztifőorvos-helyettes szerint Nagy-Britanniában két héten belül tetőzhet az új típusú koronavírus-járvány. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője lemondta a perzsa újév alkalmából tartandó beszédét a síiták kelet-iráni szent városában, Meshedben, hogy elejét vegye az új típusú koronavírus további terjedésének. A járvány kínai gócpontjának számító közép-kínai Vuhanba látogatott Hszi Csin-ping, kínai elnök, első alkalommal azóta, hogy az új típusú koronavírus a városban tavaly decemberben terjedni kezdett. Az új koronavírus terjedése meglepte a világot - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, egyúttal széleskörű intézkedéseket ígért az amerikai gazdaság élénkítésére. Húsz embert, köztük három katonát meggyilkoltak egy ugandai katonai helyőrségen fegyveres támadók. Fegyveresek legalább 43 embert meggyilkoltak és 6-ot megsebesítettek a Burkina Faso északi részén található Dinguila és Barga falvakban - közölte az afrikai állam kormánya. Egy órával tovább, éjjel fél kettőig jár a 2-es és 4-es metró péntekenként és szombatonként - a meghosszabbított éjszakai üzemidő március 13-án, pénteken lép életbe. A koronavírus-járvány terjedése miatt az Olasz Olimpiai Bizottság április 3-ig minden sportesemény megrendezését felfüggesztette. A koronavírus-járvány miatt április végéig szünetel a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozata. A koronavírus-járvány miatt két hétig szünetel a szlovák jégkorongliga, amelyben két magyar csapat, a DVTK Jegesmedvék együttese és a MAC Újbuda szerepel.