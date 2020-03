Koronavírus - Az operatív törzs sajtótájékoztatója

Lakatos Tibor beszédét azzal kezdte, hogy az operatív törzs szombaton is megtartotta és vasárnap is meg fogja tartani ülését, és továbbra is intézkedéseket hoz majd annak érdekében, hogy a koronavírus megelőzését elősegítse. Ezután arról beszélt, hogy az elmúlt 24 órában Európában és Közép-Európában tovább nőtt a fertőzöttek száma, és a környező országokban is már mindenhol megjelent a vírus. Ausztriában hatvanhat, Horvátországban tizenegy, Romániában kilenc, Szlovéniában hét, Csehországban tizenkilenc, Lengyelországban öt, Szlovákiában három beteget tartanak nyilván eddig, ami pedig új információ, hogy Magyarországon ötre emelkedett a fertőzöttek száma. Az ötből négyen külföldiek, egy pedig magyar állampolgár.

Lakatos felhívta a figyelmet arra, hogy a védekezésnek abban a szakaszában vagyunk, amikor a lakosság együttműködése rendkívül fontos. Ezért a kormány a koronavírussal kapcsolatos honlapon tegnap elindított egy tájékoztató kampányt, amelyben Győrfi Pál tolmácsolásában a megelőzéshez szükséges legfontosabb teendőkről gyűjthet információt a lakosság.

A magyarországi fertőzöttekkel kapcsolatban Lakatos Tibor elmondta, hogy az öt beteg közül hárman irániak, egy brit, egy pedig magyar állampolgár. Közülük négyen a Szent László Kórházban vannak Budapesten, egyet pedig a debreceni Kenézy Gyula Kórházban ápolnak. Azzal folytatta, hogy továbbra is folyik a kontaktkutatás minden egyes fertőzött tekintetében, melyet a járványügyi szakemberek végeznek. Ennek célja, hogy felderítsék, a betegek kivel, mikor, milyen formában kerültek kapcsolatba. Hogy ez pontosan hogyan történik, annak a koronavirus.gov.hu oldalon bárki utána tud nézni, erről részletesen tud tájékozódni(...).

Lakatos Tibor, Kásler Miklós, Müller Cecília és Szlávik János teljes beszédét itt tekintheti meg:

Hír TV