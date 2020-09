Koronavírus: 495 új fertőzött, nincs elhunyt

Sokan azt érezhették, hogy a vírus nyári szünetet tart, de a kormány nem tartott, ezért a második hullám felkészültebb állapotban ér minket, mint tavasszal - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba felsorolta az alapvető célokat: a vírusnak leginkább kitett idősek védelme, az oktatás biztosítása és a gazdaság fordulatszámának mielőbbi visszaállítása, a munkahelyek megvédése. 495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 8387-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 624 fő, 3958-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 3805 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 151 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Már több mint 320 ezren töltötték ki a Magyar adatszolgáltató kérdőívet, amelynek válaszaiból a koronavírus várható terjedését próbálják előre jelezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium járványmatematikai kutatói. Fenyegette és nem fizette ki dolgozóit Bíró László - erről beszéltek a balliberális ellenzék közös jelöltjeként induló politikus volt munkatársai. Vissza kell lépnie a képviselő-jelöltségtől Bíró Lászlónak, ha igazak a Hír Tv által nyilvánosságra hozott információk - mondta Varga-Damm Andrea, a politikus korábbi párttársa híradónknak. Töretlen a csok népszerűsége, a kifizetések a koronavírus-járvány ellenére megduplázódtak. Az idei első fél évben a csok által több mint 63 milliárd forinttal támogatta az állam a családokat - közölte Tállai András, a PM parlamenti államtitkára. Miniszterelnökség: a közép- és kelet-európai kommunista uralom bukásának 30. évfordulója alkalmából a magyar kormány szobrot állít George Herbert Walker Bushnak, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnökének a budapesti Szabadság téren. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levélben fordult Vlagyimir Makejhez, Fehéroroszország külügyminiszteréhez Tadeusz Kondrusiewicz minszki katolikus érsek érdekében, akit augusztus 31-én nem engedtek vissza hazájába Lengyelországból. Negyvenegy tüntetőt vették őrizetbe pénteken a fehérorosz rendvédelmi szervek - közölte a belügyminisztérium. Lengyelországba menekült Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezető, majd a lengyel kormánypalotában tartott sajtótájékoztatót, amelyen azzal indokolta hazája elhagyását, hogy kínozták és azzal fenyegették, hogy nem engedik ki a börtönből. Több embert megkéseltek a közép-angliai Birmingham belvárosában. A helyi rendőrség beszámolója egyelőre nem tért ki a sérültek számára és állapotára. Már 26,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 878 ezer, a gyógyultaké pedig 17,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Két hét múlva ismét növekedhet a koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, ami azzal indokolható, hogy megkezdődött az iskola és a nyaralók is hazaértek, a fertőzés lappangási ideje pedig 10-14 nap. Romániában ismét több mint 1200-zal nőtt az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és bizonytalanná vált az iskolák szeptember 14-ére tervezett megnyitása. Koronavírus-járványt tagadók tüntettek szombaton Róma történelmi központjában a fertőzés terjedését akadályozó óvintézkedések ellen. Több ezren voltak, és egyikük sem viselt maszkot. Újraindult hét hónap szünet után az oktatás Iránban, miközben az egészségügyi szakembereket továbbra is aggasztja, hogy az országban terjed az új típusú koronavírus. Oroszország segíteni fog Iránban a koronavírus elleni oltóanyag gyártásában - adta hírül a FARS iráni hírügynökség. Indiában gyorsabban terjed a koronavírus-járvány, mint bárhol a világon:az elmúlt két hét alatt egymillió új fertőzéses esetet regisztráltak, és ezzel a fertőzöttek száma négymillió fölé emelkedett az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint. Némileg enyhítve, de két héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány lassítása érdekében elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben - jelentette be Victoria állam miniszterelnöke. Több száz embert helyeztek át egy helyi halászhajó segítségével egy kompra az Olaszországhoz tartozó, parányi Lampedusa szigetén, ahol a 200 fő befogadására tervezett menekülttáborban mintegy 2000 ember zsúfolódott össze. Albániában őrizetbe vettek egy nőt, akit Olaszországban elítéltek és köröznek, mert az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnek toborzott tagokat - jelentették be az albán hatóságok. Tüntetők csaptak össze rendőrökkel a délkelet-angliai Doverben egy migránsellenes tiltakozáson. Az orosz külügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy több nyugati ország és NATO-labor foglakozott Novicsok típusú idegméreggel, amellyel német orvosok szerint megmérgezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust. Legkevesebb 30 ember meghalt a szélsőséges iszlamista al-Shabaab milícia és falusiak összecsapásában Szomália középső részén - közölték helyi illetékesek. Legkevesebb 13 halottja és több tucat súlyos sérültje van a bangladesi mecsetben péntek este történt robbanásnak és tűznek, amelyet a hatóságok gyanúja szerint egy szivárgó gázvezeték okozott. Szükségállapotot hirdettek három hónapra Szudánban, miután az afrikai országban 100 ezer épületet tett tönkre és csaknem 100 embert megölt az árvíz - jelentette be a kartúmi munkaügyi minisztérium. Halálos baleset miatt késnek a vonatok a hegyeshalmi vonalon - közölte a Mávinform. Őrizetbe vett a rendőrség egy ukrán férfit, aki a gyanú szerint kilenc határsértőnek próbált segíteni, hogy Magyarországról illegálisan nyugatra utazhasson - tette közzé a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy ember meghalt, hárman megsérültek Vál és Kajászó között, miután kigyulladt és lezuhant egy hőlégballon - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Több mint kétmilliárd forintból építi újjá a MÁV a balatonfenyvesi kisvasút hálózatának Imremajor és Csisztafürdő közti nyolckilométeres szakaszát - közölte a vasúttársaság. Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből. Fucsovics Márton három szettben kikapott az amerikai Frances Tiafoe-tól az amerikai nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában. A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Váci NKSE 32:19 Férfi vízilabda ob I: A-Híd VasasPlaket - Szeged 9:8; PVSK Mecsek Füszért-Debreceni VSE 16:5