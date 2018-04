Kormánytisztviselőkkel is mozgósítják a Fidesz-szavazókat

A hivatalnokok kaptak egy sorvezetőt, amelynek egyetlen témája a bevándorlás – értesült a Hír TV. A Fidesz-kampányban ezerszer elpufogtatott propagandaszöveget kell nyomniuk a telefonban, amelyet Újbudán, egy Budaörsi úti irodaházban kialakított telefonközpontból intéznek. Érdekesség, hogy a sorvezető a kormánypárti jelölteket nem a Fidesz és a KDNP jelöltjeiként említi, hanem nemes egyszerűséggel Orbán Viktor jelölteiként. Úgy tudjuk, keddtől vasárnapig 150 kormánytisztviselőt rendeltek át erre a feladatra, amelyért távolléti díjat kapnak.

„Magát a választási eljárási törvényt is sérti az, hogyha bármiféle állami vagy önkormányzati infrastruktúrát vagy erőforrást valamelyik párt jelölt érdekében, javára használnak fel. És nyilvánvaló, hogy a kormányhivatalok visszaélnek a polgárok személyes adataival, amikor valamilyen más célból kezelik a választópolgárok adatait. A kormányhivatalban dolgozó tisztségviselők utasítása jogellenes kampánytevékenységre, maga is munkajogi, közszolgálati értelemben is jogellenes, a köztisztviselőknek pedig jogában áll megtagadni a jogellenes utasítást. Ez nyilvánvalóan nem lehet egyszerű a kiszolgáltatott helyzetben lévő kormánytisztviselők számára” – vélekedett a Hír TV-nek nyilatkozó Mráz Attila, a TASZ választási monitoring programkoordinátora.

„Az egyik legmocskosabb”

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint a Fidesz kiszolgáltatott embereket használ fel pártpolitikai céljaira, tisztességtelen versenyt folytat a kampányban, és semmilyen aljas módszertől nem riad vissza.

„Nagyon gyakori, és ez az egyik legmocskosabb része a Fidesz kampányának, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket használ föl a saját pártpolitikai céljainak az érdekében. Én nagyon remélem, hogy azok az emberek, akiket ilyen módon megpróbálnak felhasználni tudják azt, hogy április 8-án nem lehet egy olyan pártra szavazni, amely ezt teszi a magyar emberekkel. Amikor arról beszéltem, hogy Orbán Viktor túszul ejtette Magyarországot, én pontosan erre gondoltam. Egy olyan uralmi rendszert hozott létre magának, ami gyakorlatilag megpróbált mindenkit bedarálni. Ez fog megszűnni április 8-ával” – reagált Szél Bernadett.