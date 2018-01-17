2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Kormánytagok gyermekeinek szervez nyári elittábort Kerényi

Hír TV

2018. január 17., szerda 20:53, frissítve: szerda 21:42

Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott a Magyar Krónikában írt arról, hogy az első magyar királyné után Gizella-tábor néven szervezne egy keresztény szellemiségű ifjúsági tábort, amelynek a Balatonalmádi tulajdonában álló vörösberényi kolostoregyüttes ad majd otthont.

A részvételi díjat fejenként negyedmillió forintra lőtte be Kerényi, a programok között hadi versenyek és körtánc is szerepel, a tábor végén pedig a szülőknek tartanak előadást.

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Kerényi Imretáborozás

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