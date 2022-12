Kormányszóvivő: Mindent megteszünk, hogy megvédjük a magyar családokat

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra felidézte: egész évünket meghatározta a háború miatti aggodalom. És csak remélni tudjuk, hogy minél előbb józan döntést hoznak azok a hatalmak és európai vezetők, akik valóban tehetnek a békéért és a szankciós válság befejezéséért - tette hozzá a kormányszóvivő.

- A háború és a szankciós rossz döntések miatt nehéz időket élünk. Európát energia- és gazdasági válság, valamint brutális áremelkedés sújtja, ami a magyar emberek életére is kihat. Sokan aggódnak a családjuk biztonságáért, megélhetéséért, munkahelyéért, vállalkozásáért. Csak remélni tudjuk, hogy minél előbb józan döntést hoznak azok a hatalmak és európai vezetők, akik valóban tehetnek a békéért és a szankciós válság befejezéséért. Itt, Magyarországon mi annyit tehetünk, hogy ne hagyjuk ebbe belesodródni az országot és amennyire tudunk, védekezünk a válság ellen. A kormány munkáját egész évben ez határozza meg. A karácsonyfa mellé is ezt az üzenetet tudom Önöknek tenni: mindent meg fogunk tenni ezután is, hogy megvédjük a magyar családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket

