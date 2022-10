Megosztás itt:

A turizmusra is hatással vannak a szankciók: a korlátozások miatt hazánkban is jelentősen visszaesett az Oroszországból érkező turisták száma - hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra arra kérte az embereket, vegyenek részt a nemzeti konzultációban és ebben a kérdésben is adjanak hangot véleményüknek.