Kormányrendelet: több családtámogatási kedvezményt összeillesztenek az Otthon Start Programmal + videó

Kiemelték: Szabó Ilona a közelmúltban megjárta az Amerikai Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. Úgy tudják a Tisza vezér sok tízmillió forinttal finanszírozza a lány luxushobbiját.

2010 óta 900-nál több településen tudtunk létrehozni bölcsődéket, és ebben az időszakban néhány száz fős településeken is épültek bölcsődék - hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása. Ukrajna így akarja büntetni Magyarországot, amiért hazánk nem támogatja szomszédunk uniós tagságát, valamint azt, hogy mi a béke pártján állunk. Hogy lesz-e „a török áfium ellen orvosság”, még nem tudni. Kollégáink az ukrán–magyar helyzetet elemezték a Rapidban, ahol Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a PestiSrácok.hu munkatársa mondta el véleményét.