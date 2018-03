Kormánypártiak gyanús ügyeivel foglalkozott, mielőtt letartóztatták

Kamerák kereszttüzében engedték ki Czeglédy Csabát a szegedi börtönből. A korábban szocialista színekben politizáló ügyvéd csütörtöktől már hivatalosan is Szombathely független országgyűlésiképviselő-jelöltje, így mentelmi joga is van, ami miatt nem tarthatják fogva. Testvére adta le az induláshoz szükséges aláírásokat a múlt héten.

Czeglédy Csaba a Hír TV Egyenesen című műsorában azt állította: letartóztatása alatt hivatalos személyek próbálták meg rávenni arra, hogy Gyurcsány Ferenc ellen valljon. A volt miniszterelnök felesége tulajdonában álló Altus többször is adott kölcsön Czeglédy vállalkozásának.

– Azon a napon kaptam egyértelmű jelzést arra vonatkozóan, hogy miért nem könnyítek a saját magam helyzetén, amikor este megnéztem, hogy egy kormánypárti politikus arról beszél, hogy a DK-hoz és az MSZP-hez kerülhettek ezek a pénzek – mondta el a független országgyűlésiképviselő-jelölt.

A politikus arról is beszélt, hogy szabadulása után szinte azonnal megkeresték az Elios-üggyel kapcsolatos, eddig még nem látott dokumentumokkal.

– Még be sem értem Budapestre, és már a kezembe adták Budapest határában az Elios ügynek eddig még elő nem került dokumentumait, itt vannak egyébként a stúdióban nálam, csak nem hoztam be az asztalra.

– Milyen típusú, eddig elő nem került dokumentumok?

– Mivel még nem tudtam elolvasni, csak elmondták nekem, hogy mi a lényege.

– És ki adta az ön kezébe?

– Én azt gondolom, hogy még pár dolgot ebben az elkövetkezendő hétben, most hogy szabadlábon vagyok, ki fogok használni. A fideszesek nagyon féltek attól, hogy ki fogok kerülni – fogalmazott Czeglédy.