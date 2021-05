Kormánypárti képviselők segítik az oltási kampányt

Karácsony Gergely is indul a miniszterelnök-jelöltségért az ellenzéki előválasztáson, ezt a főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be. Az MSZP Karácsony Gergelyt támogatja miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson. Elérkeztünk a Gyurcsány-show újabb állomásához – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István szerint az újabb epizódban Karácsony Gergely lép porondra, aki már korábban bizonyította hűségét. Karácsony Gergely 2009 előtt hét évig Gyurcsány Ferenc politikai tanácsadója volt a Miniszterelnökségen - írja az Origo. A portál úgy tudja, a főpolgármester családi cége is több tíz millió forint értékű tanácsadói megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól. 1039 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 797 429 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 114-re emelkedett. Már 4 millió 554 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 656 ezren a második dózist is megkapták. Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az össznépi védettségnek - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa. Szlávik János hangsúlyozta: a nyájimmunitást könnyebb elérni, ha több ember veszi fel az oltást. Ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra - közölte a koronavirus.gov.hu. Nem tűr halasztást a pedofil bűncselekményekkel szembeni szigorúbb fellépés - mondta az Informátornak a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hangsúlyozta: a frakción belül már a javaslatok vitája is elkezdődött. Újabb szándékos rágalmazásnak és félremagyarázásnak tartja a baloldal részéről az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt az információt, amely szerint kórházbezárásokra készülnének. Az Országos Atomenergia-hivatal átalakítása garantálja az erős, befolyásoktól mentes szabályozási és hatósági rendszer kiépítését - mondta a Magyar Nemzetnek Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Igazi ünnepnek nevezte Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára Lakiteleken azt, hogy a koronavírus-járvány enyhülésével újra megnyithatnak a magyarországi közművelődési és kulturális intézmények. Magyarország a 15. helyen áll az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának éves nemzetközi szellemitulajdon-védelmi indexében, ezáltal megelőzte az izraeli, a lengyel és a kanadai gazdaságot is - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Potápi Árpád János államtitkár szerint, ha mindent megteszünk érte, nem marad el a magyar feltámadás. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a székelyföldi Gyergyószárhegyen beszélt erről, ahol cserkészemlékmű avatásán vett részt. Folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász között, utóbbi rakétákkal támadta Izraelt, Izrael pedig légi csapásokat mért a Hamász állásaira. Az izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott. A világon 161,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában ma éjféltől feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást - jelentette be Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter. Montenegró minden határát megnyitja a turisták előtt a jövő héten - jelentette be Zdravko Krivokapic miniszterelnök. Már ingyenesen végzik el a PCR-tesztet azon turisták számára, akiknek negatív koronavírustesztre van szükségük a hazatéréshez. Románia módosította a beutazókra érvényes karanténszabályozást. A Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár, ha nincs megfelelő oltásigazolásuk vagy PCR-tesztjük. Az új típusú koronavírus indiai variánsának nagy-britanniai megjelenése miatt lerövidítik az 50 éven felüliek esetében az oltás első és második dózisának beadása közötti időt - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Megkezdték az oltást a Szputnyik V vakcinával Indiában, miközben Narendra Modi indiai kormányfő felhívta a figyelmet, hogy nagy sebességgel terjed a járvány az ország vidéki részén. Harminc embert ítéltek halálra a Kongói Demokratikus Köztársaságban, mert a muszlim böjti hónap, a ramadán utolsó napján rendőrökre támadtak. Tizenöt év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban az amerikai hadsereg „zöldsapkás” különleges alakulatának egy volt tagját, mert Oroszországnak kémkedett - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül a kínai nemzeti űrhivatal. Megöltek egy 68 éves szlovák nőt Esztergomban, az ugyancsak szlovák állampolgárságú gyanúsítottat elfogták - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Mától elérhető a Balaton24 és a Balaton72 jegyek Duo változata, az egy- vagy három napig érvényes jegyekkel a Balaton menti vasútvonalakon túl, a tó térségében 123 település között közlekedő Volánbuszokon is utazhatnak - közölte a MÁV-Volán csoport. Bronzérmet szerzett a Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású magyar váltó a nyíltvízi úszók 5 kilométeres csapatversenyében a budapesti vizes Európa-bajnokságon. A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokságon. A magyar versenyzők két-két arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek a szegedi kajak-kenu világkupa döntőiben. A magyar válogatott 3:0-ra legyőzte az izraeli csapatot a női röplabda Európa-bajnoki selejtezősorozat E csoportjának negyedik fordulójában, ezzel kijutott a kontinenstornára. Női kézilabda Magyar Kupa elődöntő: DVSC Schaeffler - Kisvárda Master Good SE 28:22 A hagyományos vitorlabontó ünnepség keretében nyitották meg a vitorlás szezont Balatonfüreden, valamint elrajtolt a 878 Co. Nagydíj.