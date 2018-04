Kormányközeli vállalkozóknál landolhatnak a balatoni kikötők

A keszthelyi vitorláskikötő korábban a Balatoni Hajózási Zrt.-é volt, de magánkézbe került. Hasonló sors várhat a többi balatoni kikötőre is. Egy kormányhatározat szerint ugyanis a BAHART-ot tulajdonló 21 balatoni önkormányzatnak jövő év végéig 1,4 milliárd forintos tőkeemelést kell végrehajtaniuk. A szűkölködő településeknek nincsen pénzük, így ha nem tudnak fizetni, minden részvény az államé lesz.

„Versenyeztetés nélkül, azoknak az embereknek, akik a tűzhöz közel állnak, azok számára kimagánosítják. A BAHART-nak pedig azt a részét, ami veszteséges, tehát nem olyan nyereséges, az pedig megmarad az önkormányzatoknak, vagy pedig az államnak, államosítják” – véli Weller-Jakus Tamás, a Jobbik volt képviselőjelöltje.

A legnagyobb tulajdoni hányada Siófoknak van, több mint 44 százalék. Nekik 700 milliót kellene bedobniuk a közösbe. De a Balaton legnagyobb vitorláskikötőjével rendelkező Balatonföldvár is 78 milliót kényszerül berakni a kasszába.

„A költségvetésünkben ezt hitelfelvétel formájában kívánjuk, illetve terveztük biztosítani.”

Balatonföldvár fideszes polgármestere azt mondja, csak kölcsönből tudják kifizetni a tőkeemelés rájuk eső részét. „Az új önkormányzati törvény szerint nagyon komoly megkötések vannak az önkormányzati hitelfelvétellel kapcsolatban, nagyon komoly mutatókhoz kötik azt, hogy adott büdzsével, adott költségvetéssel rendelkező önkormányzat mennyi hitelt vehet fel. Balatonföldvár ebből a szempontból szerencsés helyzetben van, hiszem az említett 78 millió forintos összeg ez az egyharmadát meríti ki a mi hitelkeretünknek” – nyilatkozta a Látótérnek Holovits György Huba.

Földvár és Siófok fizet, de azt nem tudni, hogy a többiek mennyit tudnak lerakni. A BAHART nyugalmazott vezérigazgatója, Horváth Gyula szerint, ha államosítják a 170 éves céget, már csak egy lépés a privatizáció.

A BAHART egy ötmilliárdos cég, a tavalyi bevétele is majdnem ennyi volt, nyeresége 140 millió forint. A legértékesebb üzletága épp a vitorláskikötők. A részvénytársaság vezérigazgatója szerint éppen az garantálja a BAHART stabilitását és fejlődését, ha az állam is tulajdonos lesz benne. A privatizáció gondolata meg sem fordul Kollár József fejében „Semmi ilyen szándékot nem látok. Sőt, azt látom, hogy minden érintett fél elkötelezett abban, hogy a BAHART továbbra is közösségi tulajdonban maradjon. Jó magam is azt gondolom, hogy ez a helyes irány” – emelte ki a vezérigazgató.

A kormányközeli vállalkozók ugyanakkor már most is bevásároltak a Balatonnál: a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak már van is kikötője Keszthelynél, de szállodákat is vett nemrég, Mészáros Lőrinc pedig felvásárolta a kempingeket, valamint övé több szálloda és borászat is.