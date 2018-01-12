2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Kormányközeli cég építheti az M4-es gyorsforgalmi útszakaszt

Hír TV

2018. január 12., péntek 11:08, frissítve: péntek 11:08

A Duna Aszfalt nyerte az M4-es gyorsforgalmi út Cegléd–Abony közötti szakasz megépítésére kiírt közbeszerzést. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a cég a becsült árnál 3 milliárddal drágábban, több mint 26 milliárd forintért építi meg a 17,6 kilométer hosszú útszakaszt. Az úton két csomópont és nyolc műtárgy épül vagy újul majd meg. Szijj László cége nem ismeretlen a közbeszerzési pályázatokon, sorra nyeri az állami megbízásokat, az M4-es gyorsforgalmi Üllő és Cegléd közötti szakaszának kivitelezésén is részt vesznek.

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