Kormányinfó után – elemzés + videó

Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője és Both Hunor, az Ellenpont operatív igazgatója elemezte ki a 2025. november 13-ai Kormányinfót, melyen egyebek között kiderült, hogy jön a 14. havi nyugdíj, a dupla bankadó, ugyanakkor a tájékoztató a humoros elemektől sem volt mentes.
Egy ember meghalt abban a közlekedési balesetben, amelynek során csütörtökön a reggeli órákban két gépkocsi ütközött egymással a 84-es számú főúton, a jánosházai körforgalomnál, a Vas vármegyei Duka község közelében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben a múlt héten ételmérgezés gyanúja miatt ellátott valamennyi - összesen 80 - gyermek hazatérhetett a családjához - közölte az egészségügyi intézmény csütörtökön az MTI-vel.
Aki az élet bármely területén példakép lehet a fiatalaok számára , azoknak különösen el kell utasítaniuk a drogokat – így válaszolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV munkatársának, amikor ByeAlex kábítószer-botrányáról kérdezte a tárcavezetőt a Kormányinfón.