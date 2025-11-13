Keresés

Belföld

Kormányinfó után – elemzés + videó

2025. november 13., csütörtök 13:23 | HírTV
elemzés Kormányinfó

Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője és Both Hunor, az Ellenpont operatív igazgatója elemezte ki a 2025. november 13-ai Kormányinfót, melyen egyebek között kiderült, hogy jön a 14. havi nyugdíj, a dupla bankadó, ugyanakkor a tájékoztató a humoros elemektől sem volt mentes.

  • Kormányinfó után – elemzés + videó

 

Kormányinfó és elemzés - élő közvetítés + videó

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Autóbalesetben szörnyet halt egy férfi Duka közelében

 Egy ember meghalt abban a közlekedési balesetben, amelynek során csütörtökön a reggeli órákban két gépkocsi ütközött egymással a 84-es számú főúton, a jánosházai körforgalomnál, a Vas vármegyei Duka község közelében.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

 Az ukrán "háborús maffia" uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét - közölte Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője csütörtökön az MTI-vel.
