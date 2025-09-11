Kormányinfó után – Bóka János: Ursula von der Leyen háborús beszédet mondott Brüsszelben, szerinte Európa harcban áll + videó

Megosztás itt:

,,Bár Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy Európa harcban áll, több európai politikus is kijelentette, hogy ők nem akarnak ebben részt venni" – mondta Gajdics Ottó a műsorban. Az újságíró hozzátette: ,,egy olyan európai bizottsági elnököt hallhattunk, akinek egy unióba nem tartozó ország háborújának finanszírozása előbbre való, mint bármelyik tagországnak, például az energiabiztonsága és a fejlődése."

Both Hunor szerint Ursula von der Leyen már a látszatra sem ad. Az Ellenpont operatív vezetője leszögezte: jól érzékelhető, hogy von der Leyen-t nem érdekéli az európai polgárok támogatottsága, kizárólag Ukrajna támogatását helyezi előtérbe.