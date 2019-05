Kormányinfó: Nagyobb a kormánypárt felé irányuló bizalom, mint tavaly

A kormányinfót Gulyás Gergely részvétnyilvánítással kezdte a tegnap este bekövetkezett tragikus dunai hajóbalesettel kapcsolatban. Elmondta, a hajón 35 fő tartózkodott, melyből 33 dél-koreai állampolgár. Hozzátette, a kormány a legszigorúbb vizsgálatot kérvényezte minden részletre kiterjedően.

„Ma Dél-Koreából érkezik egy húsz fős szakértői vízi balesetekre szakosodott csoport és a dél-koreai külügyminiszter. Minden segítséget megadunk nekik, illetve a dél-koreai hatóságoknak is minden információt az elmúlt órákban megadtunk. A köztársasági elnök úr és a miniszterelnök úr is részvétét nyilvánította és Pintér Sándor belügyminiszter úr ma reggel a dél-koreai nagykövetet is fogadta.”

Hozzátette a legfrissebb információk szerint a hét sikeresen kimentett emberből négy főt már kiengedtek a kórházból.

A kormányinfó a szerdai kormányülés témáival folytatódott. A miniszterelnökséget vezető miniszter ismét köszönetet mondott mindazoknak, akik elmentek szavazni hétvégén. Hozzátette a kormánypárt felé irányuló bizalom mértéke arányait tekintve 3 százalékkal nagyobb, mint egy évvel

„Az erős felhatalmazás nagy segítség az európai parlamenti politikai vitákban. Ez az erős kormányzati felhatalmazás azt jelenti, hogy kötöttnek vesszük a választóktól kapott mandátumokat. A nemzetek Európájában gondolkodunk és bevándorlás ellenes állasponton vagyunk továbbra is. Olyan vezetőket kívánunk csak támogatni az Európai Uniós vezető tisztségekre, akik szintén bevándorlás ellenes álláspontot képviselnek és a keresztény kultúra védelmét is továbbra is a legfontosabb céljaink között tartjuk számon.”

Az Európai Uniós csúcstalálkozóról Gulyás Gergely elmondta, a kiadott közös nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy az állam- és kormányfők nem a spitzenkandidat rendszerre vonatkozó politikai döntést tekintik a legfontosabbnak, hanem a Lisszaboni szerződés közösségi jogát, mely egyértelművé teszi azt, hogy a jelölés joga az Európai Bizottság elnöki tisztségére az állam- és kormányfőket illeti meg.

Elmondta kormánydöntés született arról, hogy a kormány kezdeményezi az országgyűlés előtt a közigazgatási, bírósági rendszer bevezetésének határidő nélküli elhalasztását.

Közölte a költségvetést jövőhét kedden nyújtják be az országgyűlés elé.

A gazdaságvédelmi akciótervről Varga Mihály pénzügyminiszter számolt be.

Elmondta, a magyar gazdaság teljesítménye az első negyedévben 5,3% volt, mely azt mutatja a gazdaság továbbra is növekedési lendületben van.

„A kormány célja továbbra is az, hogy megőrizze azokat az eredményeket, amit a magyar gazdaság az elmúlt években elért, megvédjük ezeket az eredményeket és továbbra is egy olyan elzárkózási pályán maradjunk, amelyik azt tudja elérni, hogy legalább kettő százalékponttal az Európai Unió átlagos növekedése fölött maradjon a magyar gazdaság” – mondta a miniszter.

Hozzátette, ennek érdekében megvizsgálták melyek azok a gazdasági tényezők, amelyek a növekedést lehetővé tették. Elmondta, elsősorban a munkahelyteremtés volt kifejezetten eredményes, másodsorban pedig az adók csökkentését emelte ki.

A miniszerelnök-helyettes, pénzügyminiszter összesen 13+1 pontot jelentett be, melyek a gazdaságvédelmi akcióterv részét képezik:

Szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése július 1-től. Ez idén 144 milliárd forintos, jövőre 156 milliárd forintos tételt jelent. 13-ról 12 százalékra csökkentik a kiva mértékét, 2020 január 1-től. Adóadminisztráció csökkentő intézkedések lesznek, például megszüntetik az evát. Decembertől a vállalkozásoknak nem lesz szükségük kötelező adófeltöltésre. Reklámadó kulcsát nulla százalékra csökkentik, 2022-ig felfüggesztik a jelenlegi kulcsot, ettől piacbővítő hatást várnak. 18 százalékról 5 százalékra csökken az áfa a szálláshely-szolgáltatásnál. Építésre, bővítésre, felújításra használt lakóingatlanoknál 5 millió forintig áfavisszatérítést kaphatnak a kistelepüléseken. Támogatni fogják, hogy a vállalkozások munkásszállókat építsenek. 2020-tól kisvállalatoknál 300, középvállalatoknál 400 millió forint, 2021-től kisvállalatoknál 200, középvállalatoknál 300, 2022-től kisvállalatoknál 50, középvállalatoknál 100 millió forint után lehet majd igénybe venni fejlesztési adókedvezményt. 10 milliárd forinttal tőkét emelnek a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél. 5 milliárdos tőkeemeléssel segítik a mezőgazdasági garanciarendszert. 2020 és 2030 között évi 17 milliárd forintot szánnak az öntözéses rendszer fejlesztésére. A k+f és innováció támogatására jövőre 32 milliárd forinttal több jut, összesen 157 milliárd forint.+1 Elindul a Magyar Állampapír Plusz program

HírTV