Gulyás Gergely: A járványt akkor lehet megállítani, ha mindenki beoltatja magát

A kisvállalkozókra is kiterjesztik a rezsicsökkentést

9,7 millió oltás áll rendelkezésre - mondta a miniszter. Mindenkit arra kértek, hogy nem csak saját egészségéért felel, hanem másokért is - mondta Gulyás. Egyelőre a hatóságok egyetlen olyan benzinkutat sem találtak, ahol nem tartották volna be a 480 forintos maximális benzinárat - ismertette a miniszter. A kisvállalkozók esetében megnyílik annak a lehetősége, hogy belépjenek az egyetemes szolgáltatói körbe - jelentette be Gulyás.

Oltási akcióhetet tartanak

Gulyás arról is beszélt, hogy az iskolákban az igazgatók dönthetnek a maszkviselési kötelezettségről. Jövő héten oltási akcióhetet tartanak az átoltottság növelése érdekében.

Itt vannak a legújabb kormányzati lépések

A járványt akkor lehet megállítani, ha mindenki beoltatja magát - mondta Gulyás. Az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik, ezért a kormány arról döntött, hogy zárt térben kötelező a maszkhasználat.Csak védettségi igazolvánnyal lehet az 500 főnél nagyobb rendezvényeket látogatni. Kötelező lesz a harmadik oltás az egészségügyben.

Gulyás elmondta, hogy a maszkviselési kötelezettség zárt térben szombattól lép életbe.

Ekkor tetőzhet a negyedik hullám

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a járvány negyedik hulláma november végén, december elején tetőzhet. Akár már egy héten belül tetőzhet a járvány - tette hozzá. Érdemi védettséget csak és kizárólag oltással lehet szerezni.A kormány mindenkinek javasolja a harmadik oltás felvételét.

