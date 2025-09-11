Kormányinfó: háborús retorika Brüsszelből, adóemelési tervek és otthonteremtési boom + videó

Megosztás itt:

A mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter részletesen ismertette a kormány legújabb intézkedéseit. - írja a MAGYAR NEMZET. A fókuszban az otthonteremtés, a biztonsági helyzet és az uniós konfliktusok álltak, miközben bejelentették a Tisza Párt adóemelési tervei miatti nemzeti konzultációt. „Október elejétől postázzuk a kérdőíveket – ez kulcsfontosságú vita lesz a közteherviselésről” – hangsúlyozta Gulyás. Lássuk a részleteket!

Otthonteremtési program

Rendszerváltás utáni rekord – Havi 150 ezer forint spórolás? Gulyás Gergely lelkesen számolt be a fix 3 százalékos kamatú hitel sikereiről, amit a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programként emlegetett. „Piaci kamathoz képest 10 millió forintonként havi 30 ezer forintot spórolhatsz – egy 50 milliós hitelnél ez 150 ezer forint havonta!” – magyarázta. Az indulás zökkenőmentes volt, egy hét alatt több mint 5000 kérelmet nyújtottak be, három hét alatt pedig közel 30 ezer Otthon Start szándéknyilvánítás érkezett új lakások építésére. „Várjuk, hogy ez elérje az 50 ezret is, az árak felső korlátja biztosítja az elérhetőséget” – tette hozzá. A miniszter kiemelte, a program nemcsak a hitelfelvevőknek jó, hanem mindenkinek – az albérletárak jelentősen mérséklődtek, mert sokan inkább saját ingatlant választanak. „Ez valós segítség azoknak, akik álmodnak a saját otthonról, és enyhíti a nyomást az albérletpiacon” – fogalmazott Gulyás. Az önerőszabályokat a Magyar Nemzeti Bank garantálja, és egyes bankok akár alacsonyabb, 3% alatti kamatot is kínálnak.

Nemzeti konzultáció: tiltakozás a Tisza Párt adóemelései ellen – postán érkezik októberben

A kormány ma döntött a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervei miatti nemzeti konzultációról. Gulyás Gergely szerint ez nem pusztán pártpolitikai vita, hanem széles társadalmi párbeszéd a közteherviselésről, beleértve az egykulcsos szja-t és az ellenzéki adóemelési ötleteket. „Október elejétől postázzuk a kérdőíveket, a tartalmat jövő héten hozzuk nyilvánosságra – kérjük meg az embereket, hogy mondják el véleményüket!” – jelentette be. A konzultáció célja: ütköztetni a véleményeket egy demokratikus keretben, hogy elkerüljük az adóemeléseket, amelyek családokat sújthatnának. Ez a lépés része a kormány azon erőfeszítésének, hogy a magyarok hangját hallassa a kulcsfontosságú ügyekben.

Biztonsági helyzet: szolidaritás Lengyelországgal és Katarral – de katonákat nem küldünk

Gulyás Gergely a kormány tegnapi üléséről számolva be kitért a nemzetközi feszültségekre. A lengyeleket ért orosz dróntámadásról szólva hangsúlyozta: „Korlátlan szolidaritással állunk ki Lengyelország mellett, mint NATO-szövetséges. A területi integritás sérthetetlen!” – mondta, hozzátéve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök videóban is üzenetet küldött erről. A NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt természetesnek tartja, de óvatosságra intett: „Felelőtlenség katonai lépéseket megvitatni tények nélkül – Magyarország nem küld katonákat Lengyelországba.” A katari helyzetről szólva a kormány felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, és kiáll Katar területi integritása mellett. Az orosz–ukrán háborúra utalva pedig a békét nevezte közös érdeknek: „A harcok mielőbbi befejezése a prioritás.”

Ursula von der Leyen „háborús beszéde”: centralizáció és szuverenitásvesztés fenyeget?

Bóka János élesen kritizálta Ursula von der Leyen őszi nyitóbeszédét, amit „háborús beszédnek” nevezett. „Versenyképesség helyett hadigazdálkodás, jóléti politikák helyett Ukrajna-finanszírozás, centralizáció és hatáskörelvonás a tagállamoktól – ez elhibázott politika!” – mondta. Szerinte nincs migrációs fordulat, zöld átmenet felülvizsgálata, sem Ukrajna-politika korrigálása. Az EU „béna kacsa” lesz, ha tovább támogatja a háborút és rossz kereskedelmi döntéseket – ez eladósodáshoz vezet. A miniszter két bizalmatlansági indítványt említett von der Leyen ellen, és hangsúlyozta: a magyar kormány tompítja a rossz hatásokat. A befagyasztott orosz vagyonok felhasználásával kapcsolatban óvatosságot sürget: „Minden jogi követelménynek meg kell felelnie, ne károsítsa az eurót vagy a tagállamokat.” Orbán Viktor levelére a magyar határvédelem támogatására még nincs válasz: „Von der Leyen szerint közös felelősség a határvédelem, mégis napi 1 millió eurós büntetést kapunk, miközben mások támogatást. Tárgyalunk az uniós védelmi eszközökről, hogy segítsük nemzetstratégiánkat. ”Vitályos Eszter a kormányzati fejlesztéseket részletezte, kiemelve az otthonteremtés és a konzultáció fontosságát.

