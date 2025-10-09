Kormányinfó élőben a HírTV-n + videó

Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Emberfeletti teljesítmény – Hatalmasat küzdött és a Ferencvárosé lett az Európai Szuperkupa

Lecsapnak az Antifára: Washingtonban is a teljes tiltás a cél

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

A mai Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kabinet legújabb döntéseiről és az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről adott tájékoztatást a sajtó munkatársainak.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.