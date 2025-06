Kormányinfó élőben a HírTV műsorán + videó

Dömötör Csaba: az Európai Bizottság megerősítette, hogy az ukrán EU-tagságot 2029-ig meg akarják valósítani

Az Európai Bizottság most már az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt is megerősítette, hogy minden létező eszközt be fognak vetni a gyorsított ukrán tagságért, amelyet 2029-ig meg akarnak valósítani - közölte Dömötör Csaba Brüsszelben.