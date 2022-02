Kormányinfó - élőben a HírTV műsorán

Megosztás itt:

Május 1-ig két oltással is érvényes lesz az oltási igazolvány

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány áttekintette vírusügyben a helyzetet, és arra jutott, hogy az ötödik hullám csúcsán vagyunk, vagy annak a közelében. A Miniszterelnökség vezetője szerint egyesek szerint az ötödik hullám elvonulása is gyors lehet. A kormány arra jutott, hogy az unióban a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban nem vezettek be szigorításokat, és ezért a kormány úgy döntött, hogy két oltással az oltási igazolványok május 1-ig érvényesek lesznek.

Van és lesz elég vakcina

Gulyás arról is beszélt, hogy mindenki oltassa be magát, mert a fertőzés súlyos tünetei ellen véd a vakcina. Nyugati és keleti vakcinák több mint 8 millió adagban állnak rendelkezésre - tette hozzá. Magyarország részt vesz abban a beszerzésben, amit az Európai Bizottság indított a magas kockázatú betegek érdekében - mondta Szentkirályi Alexandra. 50 ezer kezelésnek megfelelő Pax Covid gyógyszert szerez be Magyarország.

Ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés

Gulyás arról is beszélt, hogy az orosz kapcsolatok nem függetleníthetőek a hazai energiabiztonságtól. A magyar kormányfő és az orosz elnök abban maradt, hogy az orosz fél nyitott az egymilliárd köbméteres pluszszállításra. Ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés - tette hozzá.

Ezeket az intézkedések jönnek februártól

Gulyás elmondta, hogy a kormány áttekintette a februárban meghozott lépések végrehajtását. 2021-ben közel 7 százalékos növekedés volt, ilyenre még nem volt korábban példa. A baloldal elvette, míg most visszaadják a 13. havi nyugdíjat, a gyermekesek visszakapják a tavaly befizetett adójukat, a 25 éven alúliaknak nem kell szja-t fizetnie - ismertette a miniszter. A megemelt béreket is februáran fizetik ki - tette hozzá. Mindezzel párhuzamosan 2022-ben nem lesz nagyobb 5 százaléknál a hiány - ismertette a miniszter.

Kártalanítják a szélviharban károsult gazdákat

A viharkárokról azt mondta Gulyás, hogy jelenleg felmérik a károkat, és a kormány pluszforrásokat hoz létre a károsultak rendelkezésre. Jövő hét elejére derül ki a károk mértéke, és néhány héten belül megtörténhetnek a kifizetések - tette hozzá.Valószínűleg többmilliárdos kárigénnyel kell szembesülni.

