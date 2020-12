Gulyás Gergely: December 21-én lesz döntés a karácsonyi időszakra vonatkozó szabályokról

5415 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 265 003 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6451 főre emelkedett. A járványügyi szabályok betartására és a védőoltások iránti bizalom fenntartására kérte a lakosságot Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Nemrég indult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra, és már most látszik, hogy óriási az érdeklődés - mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. A koronavírus-járvány határozta meg idén a nemzetközi politikai folyamatokat, így a külügyminisztérium feladatait is - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: komoly szerep jutott a tárcának a járvány miatt előállt egészségügyi, gazdasági és társadalmi kihívások vonatkozásában. A Fidesz kommunikációs igazgatója kommunista blöffnek nevezte, a Párbeszéd országgyűlési képviselője ugyanakkor nagy lehetőségként értékelte a mindenkinek járó alapjövedelem gondolatát a Tranzit Garázsviták nevű rendezvénysorozatának harmadik állomásán. Rendőrségi nyomozás indulhat a BKV botrányos busztendere miatt - írja a Pestisrácok. A portál szerint az ügyben Tényi István tett feljelentést, miután kiderült, hogy egy offshore-gyanús cég nyerhetett a BKV pályázatán. Magyarázkodásra kényszerült a Momentum EP-képviselője miután az uniós költségvetési alkuról posztolt. Donáth Annát a támogatói kérték számon a facebookon, hogy miért beszél liberális győzelemről a magyar-lengyel vétó ügyében kialakuló kompromisszummal összefüggésben. Magyarország győzött az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában, mindez azt bizonyítja, hogy Brüsszelben is ki lehet, sőt ki is kell állni a magyar érdekekért - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője a Kossuth rádióban. Biztató jelek mutatnak abba az irányba, hogy tudunk találni megoldást - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban Magyarország élőben című műsorunkban. Tizennyolc milliárd forintnyi beruházásról és 1700 munkahely megvédéséről írt alá megállapodást négy magyarországi vállalkozással Varga Mihály pénzügyminiszter. Beérkezett a 150 milliomodik online számla az adóhivatalhoz csaknem két és fél évvel az online számlarendszer indulását követően - tájékoztatott a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Magyarország nem megakadályozni akarja a 2030-as uniós klímavédelmi célok elfogadását, hanem biztos és észszerű szakpolitikai kereteket akar annak végrehajtásához - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A visegrádi csoportnak egységesen ki kellene állnia Lengyelország és Magyarország mellett a két országnak az Európai Bizottsággal a következő uniós keretköltségvetésről és a helyreállítási alapról folyó vitájában - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő. A hét végére döntés születik az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kereskedelmi kapcsolatáról - tudatta rövid közleményében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A brit miniszterelnöki hivatal szerint Boris Johnson elszántan törekszik minden olyan lehetséges útvonal feltérképezésére, amely elvezethet az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeit rögzítő tisztességes megállapodáshoz. Az Európai Bizottság új terrorizmusellenes cselekvési tervet fogadott el annak érdekében, hogy erősítse a küzdelmet és az unió ellenállóképességét a terrorista fenyegetésekkel szemben. Több mint 68,9 millió a koronavírus-fertőzöttek és 1,569 millió a halálos áldozatok száma a világon. A koronavírus terjedésével összefüggésben korábban hozott intézkedések újabb szigorítását és kiterjesztését jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő. Csak a védőoltások regisztrálása és használata után térhet vissza az élet a normális kerékvágásba - figyelmeztetett a szerb egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy minderre jövő tavasznál vagy a nyár elejénél hamarabb biztosan nem kerül sor. Csehországban december 23-ig meghosszabbítják a szükségállapotot - döntött a cseh parlament alsóháza. Újabb szigorításokat jelentett be a horvát válságstáb a koronavírus-járvány terjedése miatt, korlátozzák az üzletek látogatóinak számát. Ismét robbanásszerű emelkedésnek indulhat az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, ezért az eddigieknél jóval szigorúbb korlátozásokat kell bevezetni - mondta Angela Merkel kancellár. Törökországban meghaladta a 1,5 milliót a koronavírussal regisztrált fertőzöttek száma - közölte Fahrettin Koca egészségügyi miniszter. Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni védőoltás idején - jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alekszandr Gincburg akadémikus. Az eddigieknél kiterjedtebb és hosszabb lesz a koronavírus-járvány már zajló harmadik hulláma Dél-Koreában - figyelmeztettek a helyi egészségügyi hatóságok. Négy hónapja nem volt olyan magas a napi új fertőzöttek száma Brazíliában, mint ahogy keddről szerdára alakult: több mint 53 ezer esetet jegyeztek fel. Az új típusú koronavírus elleni védőoltás ingyenességéről fogadtak el törvényt Kolumbiában. Illetéktelenek fértek hozzá a Pfizer és a BioNtech vállalat által közösen kifejlesztett koronavírus-oltóanyaggal kapcsolatos adatokhoz egy, az Európai Gyógyszerügynökség elleni kibertámadás során. Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettestől nem vonta meg a bizalmat a 450 tagú parlament: a szerda éjjeli ülésen 232-en szavaztak neki bizalmat, és 216-an menesztették volna posztjáról. Az orosz parlament alsóháza megszavazta a volt elnökök mentelmi jogáról rendelkező törvénytervezetet. Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek egy tévébemondónőt a kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány fővárosában, Dzsalalábádban. A támadásban a nő sofőrje is életét vesztette - közölték helyi hivatalos források. Újabb két, robbanószerrel megrakott hajót fogott el és semmisített meg a Vörös-tengeren a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció - adta hírül a sivatagi királyság állami tévéje. Egy hódmezővásárhelyi iskolaigazgató által indított büntetőügyben mondta ki jogerősen bűnösnek rágalmazás vétségében a Szegedi Törvényszék Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét. Bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselő és hét társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség. Vádat emelet a Fővárosi Főügyészség egy nővel szemben, aki 70 ezer euróért bérelt fel emberölésre valakit, aki egy csaló banda tagja volt. Öten megsérültek, amikor két autó összeütközött a 451-es út 35-ös kilométerszelvényében, Szentes közelében - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Tűz keletkezett egy villamos kerekénél Budapesten a Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében; a Hungária körúton az Árpád híd felé két sávon nem közlekedhetnek a gépkocsik, és áll a villamosforgalom is - közölte a katasztrófavédelem. Ideiglenesen felfüggesztette a jegyértékesítést az 1-es metró állomásain a Budapesti Közlekedési Központ a koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - Meskov Breszt (fehérorosz) 30:27 Férfi vízilabda ob I: Szeged - Metalcom Szentes 11:5 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Naturtex-SZTE-Szedeák 74:80; Zalakerámia ZTE KK - Atomerőmű SE 66:93 Lemondott posztjáról Markó Edina, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.