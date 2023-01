Gulyás Gergely: Minden magyar család 181 ezer forintot spórol havi szinten a rezsivédelmen

Megosztás itt:

10:24

Bővül a családtámogatások köre

1,5 százalékos növekedéssel számol a 2023-as költségvetés, így jó esély van arra, hogy a recessziót elkerüljük. 3,9 százalékos lehet a hiány 2023-ban, és az államadósság is tovább csökkenhet. A családtámogatások bővülnek, mivel a 30 év alatti nők esetében a gyermekvállalás szja-mentességgel jár majd.

10:22

"Minden magyar család 181 ezer forintot spórol havi szinten a rezsivédelmen"

Gulyás arról is beszélt, hogy 2022-ben foglalkoztatottsági rekordot ért el Magyarország, és a forint árfolyamát is sikerült stabilizálni. A következő évben is a rezsivédelmen van a fókusz - tette hozzá. A nyugdíjak és a reálbérek is növekedjenek 2023-ban, valamint elkerüljük a recessziót - ezek a legfontosabb célok idén.Minden magyar család 181 ezer forintot spórol havi szinten a rezsivédelmen.

10:19

Gulyás: A dollárbaloldal minden politikusának a jóslata kudarcot vallott

A kormány áttekintette a költségvetést: a jövő héten benyújtják a módosítást, amit az Országgyűlés márciusban majd el tud fogadni - mondta Gulyás.A dollárbaloldal minden politikusának a jóslata kudarcot vallott.A 2022-es növekedés 4,5 százalék körül lesz, és ez az egyik legmagasabb növekedés lesz az Unióban. Sikerült 2022-ben csökkenteni a költségvetési hiányt és az államadósságot - tette hozzá. 2022 első tíz hónapjában a reálbérek 4,3 százalékkal nőttek.

10:16

Így teljesítettek a modellváltó egyetemek

Gulyás ismertetése szerint a modellváltó egyetemeken egy év alatt 18 százalékkal növekedett a tudományos közlemények száma. 2021-ben és 2022-ben is nőtt a felsőoktatása felvettek száma annak ellenére, hogy az érettségizők száma nem nőtt. 40 ezer külföldi hallgató tanul Magyarországon - tette hozzá.A magyar egyetemek a nemzetközi rangsorosokban is előreléptek, 11 intézmény szerepel a legjobb 500-ban.

2023-ban a magyar felsőoktatás működési ráfordítása a 2020-as duplája lett.

10:13

Magyarország kifizeti a jövő évi Erasmus ösztöndíjakat, ha nem lesz megegyezés

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy szerdán az első kormányülésen szóba került az Erasmus ügye is. A kormány álláspontja egyértelmű: a bizottság lépése elfogadhatatlan. Nyugat-Európában is aktív politikusok ülnek a kuratóriumokban. A kormány úgy járt el ahogyan Brüsszel kérte - tette hozzá. Navracsics Tibor egyeztetni fog, és reméli a kabinet, hogy félreértésről van szó. Ha nem lesz megoldása az ügynek, akkor Magyarország kifizeti a jövő évi Erasmus ösztöndíjakat.Ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, akkor bírósághoz fordul a magyar kormány.

10:09

Kezdődik

Kezdődik a Kormányinfó

HírTV/origo.hu