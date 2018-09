Kormányellenes tüntetésre hív Gyurcsány Ferenc

Közös kormányellenes tüntetésre hívja az ellenzéki pártokat vasárnapra Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke Facebookra feltöltött videójában azt mondta: Európa a Sargenti-jelentés elfogadásával már ítéletet mondott az Orbán-kormány felett, most pedig arra van szükség, hogy egy nagy tömeg is megmutassa: egy demokratikus és európai Magyarországon akar élni.

„Ugye emlékeznek? Orbán csak akkor hátrált meg, amikor jelentős erővel találta magát szembe. Így történt ez az internetes adó esetén is, így történt a vasárnapi boltbezárás esetén, így történt az olimpia esetén. Hát, akkor történjen most is így, mutassunk neki erőt. Hallom és látom, hogy mások is utcára akarnak jönni ezen a hétvégén vasárnap délután. Ez jó! Az a dolgunk, hogy egyesítsük erőinket és közösen, nagy tömeggel töröljük el azt a gyalázatot, amit Orbán elkövetett rajtunk és az országon” – fogalmazott a pártelnök.