Korlátlan sörkóstolás az Indoor Sörfesztiválon

“Kis- és nagyüzemi sörkülönlegességek, a hazai nedűk mellett cseh, német, angol, ír és belga seritalok sorakoznak Magyarország egyetlen téli sörfesztiválján, ahol a belépő ellenében korlátlanul – de azért mértékkel – kóstolhatjuk kedvenc italunkat” – mondják az Indoor Sörfesztivál szervezői, akik immár 6. alkalommal bizonyítják, hogy nem csak nyáron csúszik jóízűen a sör.

A nem apadó sörfolyam mellett kultúrtörténeti és gasztronómiai élmények is csalogatják a látogatókat, nem beszélve arról, hogy elkalandozhatunk a whiskey-k és pálinkák ízmezejében is.

Hagyományosan az Indoor Sörfesztiválon lesznek előadások a sörkultúra, - javarészt - hazai világáról, kiegészítve sörivó versenyekkel és az elbeszélésekhez kapcsolódó sörkóstolással. A kulináris kalandok idén is sörgasztronómia élményeket is nyújtanak: mindkét nap, a sörvacsorák keretében, különleges ételekhez párosítanak habos nedűket. Azokat pedig, akik mélyebbenbeleásnák magukat a sörmesterség útvesztőibe, mesterkurzus is várja a fesztiválon.

A sörfesztiválra a jegyek, elővételben 7.900 Ft-ba, a helyszínen 9.990 forintba kerülnek. Asörvacsora – sörsorral - 17.990 forint, amely magában foglalja a fesztiválbelépőt is. A fesztiválrabelépők kóstolópoharat kapnak, amit távozáskor egy logózott korsóra cserélhetnek.

Jegyek már kaphatóak az Eventim jegyirodánál: https://tinyurl.com/mveay2fu

Facebook event: https://www.facebook.com/events/579226266515884