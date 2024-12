Kórházba került Bodrogi Gyula

Megosztás itt:

Bodrogi Gyula és felesége, Vass Angéla december 23-án vendégségben voltak Budapest XII. kerületében. Hazafelé indulva a 90 éves színész a sötétben eltévesztette a lépést, és leesett a lépcsőn, aminek következtében csonttörést szenvedett. Az eset miatt műtétre lesz szüksége, jelenleg a SOTE baleseti sebészetén kezelik.

Bodrogi Gyula kórházba került

A Blikknek nyilatkozva Bodrogi elmondta, hogy továbbra is kórházban tartózkodik, és hogy a karácsonyt is az intézményben kell töltenie. Ugyanakkor bízik benne, hogy hamarosan hazamehet. Addig sem marad egyedül, mivel felesége, családtagjai és barátai is meglátogatják.

