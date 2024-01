Korányi Dávid szerint stratégiai hiba volt feloldani a hazánknak járó uniós források egy részét

Megosztás itt:

A hazánknak járó európai uniós források egy részének a feloldása és folyósítása kapcsán is a kormány ellen kezdett lobbizni az Action for Democracy (A4D), amelyen keresztül a globális progresszív hálózatok külföldről igyekeztek befolyásolni a 2022-es választás eredményét. Korányi Dávid, a szervezet elnöke a Der Standardban közölt véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság „stratégiai hibát követett el azzal, hogy kapitulált az autokratikus nyomás előtt”.

A Bajnai-kormány egykori államtitkára szerint a bizottsági döntés aláássa a demokráciát és a jogállamiságot, és veszélyes precedenst teremt arra, hogy az EU által vallott értékeket nyomásgyakorlással ki lehet üresíteni. Korányi diplomáciai ellentmondásnak és erkölcsi csődnek nevezte, hogy miközben „az EU arról beszél, hogy fenn kell tartani Ukrajna támogatását, olyan tagállamot jutalmaz, amely tevékenyen akadályozza Kijev megsegítését”. Karácsony Gergely egykori városdiplomáciai főtanácsadója arról nem tett említést, hogy bár hazánk fegyvert nem szállít Ukrajnának, ám jelentős humanitárius segítséget nyújtott a hadban álló országnak és menekülteket is tömegével fogadott be.

Korányi Dávid az uniós forrásoknak a baloldal által kontrollált intézmények számára kedvező elosztását is követelte, vagyis hogy a kormány megkerülésével közvetlenül a magyar települések, vállalkozások, valamint a nem kormányzati szervezetek kapják meg ezeket a pénzeket. A 2019-es választáson fontos pozíciókat szerző ellenzék évek óta kilincsel Brüsszelben ugyanezért.

A 2022-es választás külföldi befolyásolását feltáró titkosszolgálati jelentés szerint csak az A4D-n keresztül összesen több, mint 3 milliárd forint érkezett a baloldalhoz és az azt kiszolgáló dollármédiához. Legutóbb itthon a szuverenitásvédelmi törvényt támadták, de a szervezet a régiónk egyéb országaiban is igyekszik manipulálni a belpolitikát. Az idei lengyelországi parlamenti voksoláson például ugyancsak a centrista-liberális ellenzék mögötti erőket támogatták.

A Magyar Nemzet a minap cikksorozatban mutatta be, hogy az Action for Democracy tanácsadó testületét a Soros-hálózat kulcsszereplőivel töltötték fel. Az amerikai demokrata párti adminisztrációhoz és külügyhöz szorosan kötődő figurák között megtalálható Kati Marton, aki szerint egy „hülye, ignoráns társadalom” él Magyarországon, a Clinton-kabinetben Európa- és Oroszország-ügyi főtanácsadóként tevékenykedő Charles Gati, valamint az Obama-kormányában 2012 és 2015 között a posztszovjet térségért felelős helyettes védelmi államtitkári posztot betöltő Evelyn Farkas. A testület USA-ban legismertebb tagja Wesley Clarke tábornok, a NATO – egyben az amerikai hadsereg – európai erőinek egykori főparancsnoka. A panel tagjai közül a nemzeti elkötelezettségű közép-európai kormányzatokat élesen bíráló Anne Applebaum néhány évvel ezelőtt még a háttérhatalmi Bilderberg-csoport soros ülésére is meghívást kapott, „hogy zárt ajtók mögött vitassák meg a világ sorsfordító kérdéseit”. Megjegyzendő, hogy Applebaum férje – Radoslaw (Radek) Sikorski – a jelenlegi, baloldali lengyel kabinet külügyminisztere. Ugyancsak az A4D tanácsadó testületében ül az illiberális demokrácia esküdt ellenségeként számontartott filozófus, Francis Fukuyama is, aki egyébként a történelem végét jósló, bukott elmélete kapcsán vált híressé.

Fotó: Korányi Dávid (Forrás: Wikipédia)

Magyar Nemzet