Vitézy Dávid alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúria előző döntése miatt,amely helybenhagyta a főpolgármester-választás eredményét. Ezt a panaszt fogadta el most az új eljárásban a Kúria. A szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottságnak kell újraszámolnia.

Your browser does not support the video tag.