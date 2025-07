Korábbi titkosszolgálati vezető tartott fejtágítót tiszásoknak

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is megtekinthető.

Telkes András, az Információs Hivatal (IH) egyik korábbi vezetője tűnt fel a Tisza Párt körül, legutóbb egy XIII. kerületi Tisza Szigetnek tartott előadást. Telkes András 2003-ig volt az IH vezetője, majd dandártábornoknak nevezték ki. 2005–2010 között a magyar NATO-delegáció első beosztott tanácsosa volt.

A prezentáció során többször szóba került Ukrajna is, Telkes amellett érvelt, hogy a háborúban álló ország uniós csatlakozásával az Európai Unió is jól jár, önzetlen európai támogatás kell. A Tisza-közeli szakértő szerint az ország újjáépítése akár hétszázmilliárd dollárba is kerülhet. Ez forintba átszámolva közel 237 ezer milliárd forint (!). Az összeg a magyar GDP közel háromszorosa.

Az előadás végén külön dián is foglalkozott azzal, hogy mi a teendő Ukrajnával a jövőben. Telkes kiemelte, hogy az újjáépítés mellett Ukrajna (uniós) integrációja a legfontosabb. A Tisza-sziget előadója elkeserítőnek tartja, hogy az új amerikai adminisztráció Trump vezetésével kevesebb fegyvert és katonai segélyt küld Ukrajnának. Szerinte ugyanis az Európai Uniónak kérdőjelek nélkül kell önzetlen anyagi és katonai támogatást nyújtania az ukránoknak.

Telkes szerint Magyarországnak minél előbb le kell szakadnia az orosz gázról, és PAKS II. kapcsán is meg kell szakítani a kapcsolatot velük.

Az egykori titkosszolgálati vezető szerint Magyarország elemi érdeke, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében, és támogatnunk kell Ukrajna uniós csatlakozását. Azt is szorgalmazta, hogy a magyar haderőt tagozzák be a NATO „hajlandók koalíciójának” stratégiájába, ami Ukrajna segítése miatt is fontos lenne.

Összefoglalva: egy korábbi titkosszolgálati vezető Ukrajna csatlakozása és katonai támogatása mellett érvelt a Tisza-aktivisták egy rendezvényén, miközben a kormány Voks 2025 nevű véleménynyilvánító szavazása felhívta a figyelmet a számos kockázatra, és több mint kétmillió ember mondott nemet Ukrajna uniós tagságára. Mindeközben a Tisza pártszavazásán csak feleennyien vettek részt, és a résztvevőknek is csak 58 százaléka támogatta az ukrán uniós tagságot.

Fotó: Képernyőkép