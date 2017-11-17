2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Korábbi ígéretét kéri számon az Fidesz frakcióvezetőjén Hadházy

Hír TV

2017. november 17., péntek 06:00

Korábban azt ígérték, hogy ha benyújtja a szigorúbb szabályokat az országgyűlésnek, azokat a Fidesz és a KDNP is támogatni fogja.

Korábbi ígéretét kéri számon az Fidesz frakcióvezetőjén az LMP társelnöke, a képviselői vagyonnyilatkozatok szigorítását célzó ellenzéki javaslat kapcsán.

A vagyonnyilatkozatok valódiságát azokat automatikusan ellenőrizze az ÁSZ Gulyás Gergelyék azt mondták, hogy ha ezt benyújtja az ellenzék akkor ezt meg fogják szavazni, természetesen ez csak egy részkérdése annak a problémánka ami a vagyonnyilatkozatokat érinti ez önmagában nem sok mindent oldana meg ezért a Tv javaslatba beleírtam azt is, hogy az Országgyűlési képviselőknek kötelező vagyonosodási vizsgálaton kelljen átesniük.

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Hadházy Ákos

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