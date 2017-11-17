Korábbi ígéretét kéri számon az Fidesz frakcióvezetőjén Hadházy

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA
6:30 - A CIVILTÖRVÉNY ELLENI ALÁÍRÁSGYÛJTÉSSEL KEZDI A JÖVÕ HETET A MOMENTUM. VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM
6:40 - ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS A SOLYMÁRI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. VENDÉG: BÁRÁNY BALÁZS ELNÖKSÉGI TAG, MSZP
8:30 - PERON. VENDÉG: SZABÓ TÍMEA TÁRSELNÖK, PÁRBESZÉD
NÉV SZERINT TÁMADTA A TAO-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN DÖNTÕ BÍRÓT LÁZÁR JÁNOS A CSÜTÖRTÖKI KORMÁNYINFÓN.
LÁZÁR SZERINT BAKA ANDRÁS "NAGYON HARAGSZIK A FIDESZRE", MAJD MEGJEGYEZTE: FURCSÁNAK TARTJA, HOGY AZ ÖSSZES TAO-ÜGY HOZZÁ KERÜL A BÍRÓSÁGON.
LÁZÁR: NEM TARTOTTA INDOKOLTNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, HOGY FIZESSE A HATÁRKERÍTÉS FELÉT.
ORBÁN MÉG SZEPTEMBERBEN FORDULT AZ UNIÓHOZ TÁMOGATÁSÉRT, AZT SZERETTE VOLNA, HA FIZETIK A HATÁRKERÍTÉS KÖLTSÉGEINEK A FELÉT.
50 MILLIÓ EURÓVAL KEVESEBBET HASZNÁLHATOTT FEL MAGYARORSZÁG A NORVÉG ALAPBÓL, MERT A KORMÁNY TÖBB FRONTON IS RÁTÁMADT A CIVIL SZERVEZETRE.
NÉMET KÖZTÉVÉ: ORBÁN VIKTOR ALATT A SZÉLSÕJOBBOSOK GYÛJTÕHELYE LETT MAGYARORSZÁG.
GULYÁS GERGELY, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT A NÉMET SAJTÓBAN LEJÁRATÁSI KAMPÁNY FOLYIK MAGYARORSZÁG ELLEN.
NÉVTELEN LEVELEKBEN FENYEGETIK KÉSZ ZOLTÁNT, AMIÉRT NEM SZAVAZTA MEG SZERDÁN A FIDESZ CZEGLÉDY CSABÁT ELÍTÉLÕ PARLAMENTI HATÁROZATÁT - NÉPSZAVA.
MEGTILTOTTA AZ OTP A BETYÁRSEREGBÕL SZERVEZÕDÕ ERÕ ÉS ELSZÁNTSÁG MOZGALOMNAK, HOGY SZÁMLÁJA LEGYEN A BANKNÁL - MAGYAR NARANCS.
MÁR NEMCSAK A FELCSÚTI POLGÁRMESTER, HANEM A TESTVÉRE IS SIKERREL INDUL A MILLIÁRDOS TENDEREKEN.
MÉSZÁROS JÁNOS CÉGE 500 M FT-TAL DRÁGÁBBAN, 1,7 MRD-ÉRT SZÁLLÍTHAT A GYSEV-NEK ÖT VASÚTI JÁRMÛVET.
A JOBBIK-KÖZELI IRÁNYTÛ INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT A VÁLASZTÓK 34%-A A JOBBIKOT JELÖLTE MEG A FIDESZ ELSÕ SZÁMÚ KIHÍVÓJÁNAK.
KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLT ÉS KÖZÖS ELLENZÉKI LISTA ELFOGADÁSÁRA KÉRTE AZ MSZP ELNÖKSÉGÉT A SZOCIALISTÁK BUDAPESTI PÁRTTANÁCSA.
414 PÁRT INDULHAT JÖVÕRE A VÁLASZTÁSOKON, 213 MÁR BEJEGYZETT, 183 BEJEGYZÉS ALATT ÁLL.
KIFOGÁSOKRÓL DÖNTÖTTEK A VASÁRNAPI LENDVAJAKABFAI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
VIZSGÁLATOT INDÍTANA HILLARY CLINTON VOLT DEMOKRATA ELNÖKJELÖLT ELLEN TRUMP IGAZSÁGÜGY-MINISZTERE.
JEFF SESSIONS CLINTON FELTÖRT LEVELEZÉSÉT ÉS AZ EXELNÖKJELÖLT BÁNYAVÁLLALATÁNAK OROSZOKNAK VALÓ ELADÁSÁT VIZSGÁLNÁ.
CLINTON SZERINT EGY ELLENE INDÍTOTT VIZSGÁLAT HATALOMMAL TÖRTÉNÕ VISSZAÉLÉS LENNE.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK BÉCSBEN A RADIKÁLIS JOBBOLDALI FPÖ LEHETSÉGES KORMÁNYKOALÍCIÓS TAGSÁGA ELLEN.
KÉTNAPOS TANÁCSKOZÁST TARTANAK DECEMBER KÖZEPÉN PRÁGÁBAN AZ EURÓPAI ORSZÁGOK BEVÁNDORLÁS- ÉS ISZLÁMELLENES PÁRTJAINAK VEZETÕI.
INDUL A SPANYOL KORMÁNY ÁLTAL KIÍRT ELÕREHOZOTT KATALÓNIAI VÁLASZTÁSOKON A TÉRSÉG LEVÁLTOTT SZAKADÁR ELNÖKE, CARLES PUIGDEMONT.
PUTYIN MEGVITATTA A SZAKADÁR VEZETÕKKEL A FOGOLYCSERÉRE VONATKOZÓ UKRÁN JAVASLATOT.
ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ KORÁBBI RENDÕR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL TÖRÖKORSZÁGBAN.
ÚJABB EMBEREK VÁDOLJÁK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL KEVIN SPACEY-T, EZÚTTAL SZÍNHÁZBELI FÉRFI SZÍNÉSZTÁRSAI KÖZÜL ÁLLTAK ELÕ TÖBBEN IS.
ENSZ: ÁRTATLAN EMBEREK EZREI HALNAK MEG, HA A SZAÚDI VEZETÉSÛ KOALÍCIÓ FENNTARTJA JEMENNEL SZEMBENI BLOKÁDJÁT.
KÉT NAPON BELÜL ELHAGYJA SZAÚD-ARÁBIÁT, ÉS FRANCIAORSZÁGBA UTAZIK SZAAD HARÍRI LEMONDOTT LIBANONI KORMÁNYFÕ.
ÖNGYLIKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT KABULBAN EGY ÉTTEREMNÉL, LEGKEVESEBB 9-EN MEGHALTAK.
LEFOGLALT 700 KG KOKAINT EGY JACHT HAJÓTESTÉBEN AZ AUSZTRÁL RENDÕRSÉG, 3 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK.
SZARVASNAK ÜTKÖZÖTT, FELBORULT, MAJD NEKIÜTKÖZÖTT EGY VONTATÓNAK EGY AUTÓ A 81-ES FÕÚTON KISBÉRNÉL, KÉT EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
MEGÖLTEK EGY FÉRFIT A VAS MEGYEI KENÉZEN, A RENDÕRSÉG ELKAPTA A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT.
ÕRIZETBE VETTEK EGY FÉRFIT, AKI BÁLÁK SOROZATOS FELGYÚJTÁSÁVAL TÖBBMILLIÓS KÁRT OKOZOTT BARANYA ÉS TOLNA MEGYÉBEN.
13 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY SAJÁT KISLÁNYÁVAL ERÕSZAKOSKODÓ 37 ÉVES ZALAI FÉRFIT A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA.
GUMIABRONCSOKAT TETTEK A SÍNEKRE FIATALOK BORSODBAN, A VONAT IDÕBEN MEGÁLLT, A RENDÕRÖK ELKAPTÁK A HÁROM GYERMEKKORÚ ELKÖVETÕT.
HALÁLRA KÉSELT EGY NÕT AZ ÉLETTÁRSA A XV. KERÜLETBEN, A FÉRFIT ELFOGTÁK.
KISBUSSZAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ 1-ES ÚTON, MECSÉR ÉS LÉBÉNY KÖZÖTT, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT.