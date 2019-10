Korábbi balliberális politikusok tűnhetnek fel Karácsony Gergely mögött

Riporter: Csak kíváncsiak vagyunk, hogy mit osztogat az embereknek.

Demszky Gábor: Nem osztogatok semmit.

Riporter: Dehát látunk ott egy lapot. Az mi?

Demszky Gábor: Mi? Kutyafüle.

Riporter: A kutyafülét osztogatja az embereknek?

Demszky Gábor: Igen, magának a kutyafüle.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tavalyi országgyűlési választás napján kelt ki magából az egykori SZDSZ-es főpolgármester. Demszky Gábor akkor vízzel akarta lelocsolni a HírTV stábját.

Sajtóhírek szerint most a volt SZDSZ-es politikus újra szerepet kaphat a fővárosi politikában. A Pesti Srácok írt arról, hogy Demszky most akár Karácsony Gergely főpolgármester főtanácsadója is lehet. Ezt támaszthatja alá, hogy Karácsony egyik első intézkedése az lenne, hogy Demszky Gábornak és Tarlós Istvánnak is díszpolgári címet adományozna.

Szerintem az, hogy Demszky Gábor, aki 20 évig vezette ezt a várost, 20 éven keresztül volt a város első embere és még nem a város díszpolgára ez szerintem szégyen. És én ezt a szégyent nem szeretném azzal tetézni, hogy akkor ezt a hiányosságunkat pótoljuk

- mondta a főpolgármester.

Sőt a Pesti Srácok úgy tudja a balliberális Demszky mellett – a Gyurcsány kormány egykori minisztere – Lamperth Mónika lenne a főjegyző. Lamperth már 15 éves kora óta KISZ-tag volt, majd az MSZMP-be is belépett, 2002–2006 között belügyminiszter volt, majd az önkormányzati és területfejlesztési miniszter lett egy évig, majd 2007-től a szociális és munkaügyi miniszteri posztot töltött be. Lamperth Mónika esetleges főjegyzőségéről otthonában, Somogy megyében is értesültek. A Somogyi Hírlap szintén úgy tudja, hogy Karácsony Gergely már fel is kérte Lamperthet Budapest főjegyzőjének.

A Mi Hazánk mozgalom elnöke röviden jellemezte a két baloldali politikust esetleges visszatérését.

Ezek szerint a zombik továbbra is léteznek

- nyilatkozott Toroczkai László.

A Pesti Srácok és a Somogyi Hírlap értesüléseit egyelőre Karácsony pártja még nem erősítette meg.

Ezzel kapcsolatban folyamatosan az egész szervezeti struktúra átalakításáról és kialakítás alatt van. Minden folyamatosan változik, hamarosan ki fognak állni és el fogjuk mondani a pontos struktúrát, hogy ki milyen pozíciót tölt be, lehetnek olyan dolgok, amiről én sem tudok, de arról nem tudok Önnek beszámolni

- jelentette ki Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője.

De Karácsony egykori pártja az LMP sem tud részleteket.

Ezt most nem kommentálnám tovább, amint mondtam ez a megválasztott főpolgármester dolga és felelőssége, hogy kiválassza tanácsadóit, munkatársait

- fogalmazott Heltai László, az LMP budapesti elnöke.

A Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője is hárította a kérdést.

Mindenféle megbeszélések zajlanak én azt gondolom, hiszen egy koalíciós városvezetésre készül az a csapat, aki megnyerte és fényes győzelmet aratott vasárnap Budapesten, folynak ezek a megbeszélések, kellő időben főpolgármester úr elő fog állni ezekkel

- mondta Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője.

Sajtóhírek szerint Gy. Németh Erzsébet akár főpolgármester-helyettesi pozíciót is kaphat, de ezt sem erősítette meg. Sőt információnk szerint a DK elnökének, Gyurcsány Ferencnek is lenne irodája a városházán, de erről sem tudott a DK fővárosi képviselője.

Karácsony Gergely egyelőre csak kabinetfőnökét nevezte meg, aki nem más, mint Balogh Samu várostervező, aki Karácsony választási programjának megírásáért felelt.

Ennek egyik hangsúlyos eleme volt, hogy ingyenessé teszik a tömeg közlekedést a 14 éven aluli gyerekek számára. Ám az újdonsült főpolgármester saját programját rögtön meg is cáfolta, amikor azt mondta, hogy most csak hét éves korig lehet majd ingyenesen utazni a BKV járatain. Eddig ez hat éves korig volt lehetséges.

HírTV