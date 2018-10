Korábban érkezik a családtámogatás

Az intézkedés több mint egymillió jogosultat érint. A kormányzat a november 1-jei mindenszentek ünnepével és a hosszú hétvégével indokolta az előrehozott utalásokat és postai kézbesítéseket. Az intézkedéssel a gyermekes családokat szeretnék segíteni.

„Hagyományosan augusztusban szoktuk elutalni a szeptemberben esedékes családtámogatásokat, és ugyanígy járunk el a karácsonyi ünnepek közeledtével is, és most úgy döntött a kormány, hogy ezt megtesszük a Mindenszentek ünnepre való tekintettel is, ez közel egy hetet jelent, tehát egy héttel korábban kapják meg az esedékes családtámogatást az érintettek, több mint 1 millió ember, itt ugye a GYES-ről, a gyermeknevelési támogatásról és a családi pótlékról van szó, ez több tízezer forintot is jelent egy család esetében” – mondta az EMMI államtitkára.