Konteósra vette a figurát Magyar Péter Miskolcon

Magyar Péter ezúttal is hangot adott aggodalmának, amiről már lapunk is beszámolt, hogy szerinte a titkosszolgálat elkezdte blokkolni az internetet és a mobilelérést a Tisza párt országjárásának helyszínein. A rendőrség erre válaszul jelezte, hogy az az eszköz, amit a baloldal új politikusa zavaróberendezésnek nézett, egyszerű szolgálati rádiókészülék, ami a helyszínt biztosító rendőrök közötti kommunikációra szolgál, de nem alkalmas mobiljelek zavarására.

