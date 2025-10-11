Keresés

Belföld

Könnyen leveszik a lábáról az embert – Orbán Viktor megható vallomása a család erejéről

2025. október 11., szombat 18:00 | Hír TV

Orbán Viktor a lánygyermekek világnapja alkalmából egy személyes, megható videóban beszélt arról, mit jelentenek számára a lányai és lányunokái. Üzenete túlmutat egy egyszerű köszöntőn: egy bátorítás és egy hitvallás a család, a gyermekvállalás és a jövő generációja mellett, szemben a Nyugat életidegen ideológiáival.

  • Könnyen leveszik a lábáról az embert – Orbán Viktor megható vallomása a család erejéről

Orbán Viktor a lánygyermekek világnapja alkalmából egy személyes, megható videóban beszélt arról, mit jelentenek számára a lányai és lányunokái. Üzenete túlmutat egy egyszerű köszöntőn: egy bátorítás és egy hitvallás a család, a gyermekvállalás és a jövő generációja mellett, szemben a Nyugat életidegen ideológiáival.

Több mint politika: egy apa vallomása

A lánygyermekek világnapján Orbán Viktor miniszterelnök félretette a nagypolitikát, és egy ritka, személyes pillanatba engedett bepillantást. A Facebook-videójában arra a kérdésre válaszolt, mi a legjobb és legnehezebb abban, ha az embernek lányai vannak. "A legjobb dolog, hogy a lányok szeretik az apjukat. Fenntartás nélkül, teljes odaadással... És ez a nehézség is, mert miután szeretik az embert, szeretik az apjukat, ezért könnyen le is veszik a lábáról. Engem is mindig levettek, és ez jó" – mondta a négy lánygyermekes és három lányunokás kormányfő. Ez az őszinte vallomás többet ér minden politikai szónál: bemutatja azt a mély, feltétel nélküli szeretetet, ami a család alapja.

A jövő záloga: miért a család a legfontosabb nemzeti érték?

És pontosan ez az a pont, ahol a személyes vallomás egyetemes, nemzeti jelentőséget kap. A magyar kormány családpolitikáját sokszor éri támadás a brüsszeli és a hazai baloldal részéről, mondván, az "elavult". De mit is jelent valójában ez a politika? Azt a felismerést, hogy egy nemzet jövője nem ideológiákra vagy gazdasági mutatókra, hanem a családokra épül. Arra a megbonthatatlan kötelékre, amiről a miniszterelnök is beszélt. Míg a nyugati világ az LMBTQ-ideológiával és a gender-elmélettel kísérletezik, olyan életidegen modelleket erőltetve, amelyek nem az élet továbbadását szolgálják, addig a magyar kormány a józan ész talaján állva a magyar családokat támogatja. Az Otthon Start program, a CSOK Plusz, a családi adókedvezmények mind azt a célt szolgálják, hogy minél több magyar pár merjen belevágni a gyermekvállalás csodájába.

Bátorítás és közösség: a mi felelősségünk

A kormány megteremtheti a kereteket, de az otthon melegét, a közösség erejét nekünk magunknak kell megteremtenünk. Egy gyermek születése nemcsak egy család, hanem az egész nemzet öröme. A miniszterelnök üzenete egyben bátorítás is minden fiatal párnak: merjenek belevágni, merjenek családot alapítani, mert a gyermek a legnagyobb ajándék. És felhívás is mindannyiunknak: figyeljünk egymásra, segítsük a kisgyermekes családokat, kopogjunk be a szomszédba, és ajánljuk fel a segítségünket. Építsünk egy olyan országot, ahol a bizalom és az összetartás az alap. Ahol a legszentebb emberi kötelékeket tiszteljük, és soha nem áldozzuk fel a pillanatnyi politikai haszonszerzés oltárán.

 Nézze meg Orbán Viktor megható, személyes videóját!

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

