2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Könnyebb lesz jogosítványt szerezni jövőre

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 10:42

Könnyebb lesz jogosítványt szerezni jövőre, 2019 januárjától nem lesz követelmény az egészségügyi vizsga a vezetői engedély kiadásához.

Az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg, a módosítást a Napi.hu vette észre. Az új szabályozást egy, a közlekedéssel kapcsolatos korábbi jogszabályokat módosító rendelet tartalmazza. A változtatással a tanuló vezetőknek körülbelül nyolc órányi képzéssel kevesebbet kell teljesíteniük.

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