Konnektivitás: a magyar gazdaság az egységes és akadálymentes globális kereskedelmi rendszert választja

Megosztás itt:

A biztonsági kihívások láttán ma már az is nyilvánvaló, hogy a blokkosodás helyett egyre inkább a kapcsolatokra, összeköttetésekre, a kelet–nyugati együttműködésre, konnektivitásra, valamint tisztességes, egységes és akadálymentes globális kereskedelmi rendszerre van szükség.

Ez a látásmód elsőként a 2010-ben meghirdetett keleti nyitás stratégiájában mutatkozott meg, amelynek keretében a már ismert távol-keleti gazdasági-politikai nagyhatalmak mellett megindult a közeledés más régiók, így Közép-Ázsia felé – egy időben a selyemút ideológiájának újraélesztésével.

A közép-ázsiai államok addig kevéssé ismert, ám kiaknázatlan lehetőségeit felismerve Magyarország a közös történelmi gyökerekre alapozva – lévén a „legnyugatibb keleti nép” – az utóbbi évtizedekben a selyemúthoz hasonló „híd”-ként köti össze a türk nemzeteket és a nyugati világot.

Az 5+2 (megfigyelő) tagból álló Türk Államok Szervezete ennek hatékony keretet biztosít, hiszen a tagok nemcsak egymással, de szervezetként a nagyobb entitásokkal, közösen, összefogva tudnak tárgyalni és ezáltal erősödni.

Magyarország és – az egykori történelmi selyemút fontos és gazdag állomásainak, Bukharának és Szamarkandnak otthont adó – Üzbegisztán között különösen jó a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolat, rendszeres a magas szintű párbeszéd – csak az elmúlt négy évben több alkalommal találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Savkat Mirzijojev üzbég elnök, ami önmagában is jelzi a bizalom magas szintjét. Ezt erősítette tovább az a 2021 márciusában megkötött stratégiai partnerségi szerződés – Magyarország ezzel az első uniós ország lett, amellyel Üzbegisztán ilyen jellegű megállapodást hozott létre.

Mivel nincsenek nyitott vagy vitás politikai kérdések, ez a kedvező hangulat utat nyitott az üzbegisztáni piac iránt érdeklődő magyar vállalatok előtt is. A befektetési kedv eredménye nem maradt el.

Az elmúlt öt évben megduplázódott a két ország közti kereskedelmi forgalom, megjelenhettek olyan nagyvállalatok az üzbég piacon, mint például az OTP, emellett több jelentős projekt is folyamatban van a gyógyszeripar, vegyipar, az agrárium és legújabban a telekommunikáció és az IT-szektor vonalán, az együttműködés pedig a várakozások szerint az energetikára is kiterjedhet.

Közép-Ázsia dinamikusan fejlődő térsége egyre nagyobb jelentőséggel bír az európai biztonság és gazdaság szempontjából, és mivel a biztonság és az országvédelmi képességek erősítése prioritássá lépett elő, nemcsak gazdasági, védelmi téren is megkezdődött a – vélhetően a fentiekhez hasonlóan gyümölcsöző – együttműködés.

Április közepén Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter üzbég partnerével a két ország közti védelmi együttműködésről írt alá megállapodást. A közép-ázsiai régió stabilitása hazánk biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú. 2023 óta Magyarország üzbegisztáni nagykövetsége tölti be a NATO összekötő nagykövetség szerepét, ebből kifolyólag hazánk diplomáciai képviselete jelenti az első közvetlen kapcsolódási pontot a szövetséghez. Üzbegisztán a közép-ázsiai régióban jelentős szereplő a terrorizmus elleni küzdelemben, ezáltal fontos partnere a szövetségnek is.

Szintén fontos és lehetőségeket rejtő terület a környezetgazdálkodás: Magyarország tapasztalatai a Duna fenntartható hasznosítása terén fontosak lehetnek a közép-ázsiai vízkihasználás szempontjából, de a magyar klímastratégia is példaként szolgálhat Üzbegisztán klímapolitikájának megalkotásakor.

Mindennek az alapja azonban a képzés és a tanulás – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például tavaly novemberben elmondta: ma már nincs olyan vezető magyar egyetem, amelynek ne lenne partnerkapcsolata üzbég oktatási intézménnyel.

Az újkori selyemút tehát folytatja az évszázados hagyományokat, és összeköti Keletet és Nyugatot – ennek a hídnak pedig két fontos pillére Budapest és Taskent. A Türk Államok Szervezetének május 21-i ülésén és az ahhoz kapcsolódó találkozókon pedig a pilléreket összekötő híd tovább szélesedhet.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Az Üzbég Köztársaság Elnökének Sajtóosztálya