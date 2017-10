Konkrétumok nélkül bizonygatja a kormány a Soros-terv létezését

Az ellenzéki politikus szeptember végén nyújtott be közérdekűadat-igénylést, hogy megtudja, mire hivatkozva hirdette meg az újabb nemzeti konzultációt a kormány. A most hivatkozott források többsége 2015-ös, és a legfrissebb is 2016-os, és főleg egy Soros által két évvel ezelőtti esszére támaszkodik, amelyben a milliárdos a menekültkrízis megoldásának lehetőségeiről elmélkedett. Arra, hogy az állítólagos tervet ki, mikor és hogyan hajtaná végre, nincs válasz, helyette a kormány arra hivatkozik, hogy Szél párttársa, Meszerics Tamás EP-képviselő megszavazta a migránsáramlatok kezeléséről szóló állásfoglalást, így ő biztosan tud a Soros-tervről.