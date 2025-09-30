Keresés

Belföld

Koncz Zsófia: történelmi lépés a családi adóforradalom

2025. szeptember 30., kedd 10:20 | MTI

A "családi adóforradalom" történelmi lépés, hiszen a magyar gazdaság teljesen családközpontúvá válik - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden.

  • Koncz Zsófia: történelmi lépés a családi adóforradalom

Koncz Zsófia elmondta: egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól, szerdán pedig a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak.

Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre - húzta alá az államtitkár, jelezve, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár majd, azt minden jogosultnak kérnie kell. Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg - tájékoztatott.

Közölte: egy 3 gyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3 millió 700 ezer forintot jelent. Ez rendkívüli módon megnöveli a családok anyagi mozgásterét - mutatott rá.

Emlékeztetett: a kabinet 2010-ben döntött arról, hogy kiemelten támogatja a családokat, és munkahelyeket hoz létre. A családi adókedvezmény - melynek kétszeresére bővítése egymillió embert érint - egyszerre becsüli meg a munkavállalást és a gyermeknevelést - hangsúlyozta. Szavai szerint a kabinet ebben látja a jövőt, melynek része a bölcsődei hálózat fejlesztése és az otthonteremtést támogató intézkedéscsomag is, így a közelmúltban elindult, és máris rendkívül népszerű Otthon Start Program is.

Ugyancsak ebbe a logikába illik a Generációk Találkozása díj, melynek pályázati határidejét október 6-ig meghosszabbították - hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia. Közölte, hisznek a generációk együttműködésében és abban, hogy a nagyszülőknek fontos szerepe van a családok életében.

A Tisza párt adózással kapcsolatos terveiről szólva úgy fogalmazott, a progresszív adózást egyszer már kipróbálták a magyar családok, és megtapasztalhatták: "a lényege nem más, mint hogy a nap végén mindenki többet fog fizetni". Ez ellen a nemzeti kormány küzdeni fog, ahogyan a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést és a Nők 40 programot is meg fogja védeni, hiszen ez utóbbi például olyan sikertörténet, mellyel eddig több, mint 400 ezer nő tudott élni - jelentette ki.

Az államtitkár kiemelte: a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége október 1-jétől egy lépésben lép életbe, és mintegy 250 ezer nőt érint. Januárban pedig ez a kör bővül majd a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákkal, így 4 év alatt - a jövő évi költségvetésben a családokra fordítható 4802 milliárd forint felett, mely a GDP 5 százaléka - plusz 4000 milliárd forintot szán a kormány ilyen célokra.

Megjegyezte, Brüsszelből és az Európai Bizottság részéről folyamatos kritikákat kap a kormány család- és adópolitikája, valamint a támogatások rendszere. "Így érthető, hogy Brüsszel meghosszabbított karjaiként a Tisza Párt és a DK is azt akarja: ezeket a pénzeket a családok helyett Magyarország a migráció, illetve a háború támogatására költse" - fogalmazott.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

